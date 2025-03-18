АЧС швидко поширюється серед свиней і наразі не має жодних ефективних методів лікування, через що стає причиною масової загибелі тварин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську ОВА.
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Через АЧС на Львівщині ввели карантин
Через спалах АЧС введено карантинні обмеження в 3- та 10-кілометрових зонах навколо місця, де було зафіксовано хворобу.
У цих зонах будуть проводитись регулярні перевірки свійських тварин, щоб своєчасно виявити можливі випадки захворювання. У разі виявлення симптомів хвороби у домашніх свиней, будуть вжиті додаткові заходи реагування,
– повідомили в ОВА.
Довідково. Африканська чума свиней – це вірусне захворювання як домашніх, так і диких свиней, яке передається через прямий контакт з інфікованими тваринами, їхніми виділеннями, забрудненими кормами, водою, транспортними засобами, одягом, інструментами тощо.
Вірус може залишатися активним в трупах тварин, кормах і навіть на предметах, які контактували з зараженими свинями.
Всього через декілька днів після інфікування тварина гине.
18 березня пройде утилізація виявлених трупів диких свиней шляхом їхнього спалювання.
Рекомендації для запобігання захворюванню
Ветеринари закликають дотримуватися вимог карантину та не допустити контакту свійських тварин із дикими.
Власники господарств повинні ретельно слідкувати за станом здоров'я своїх тварин, обмежити доступ сторонніх осіб до свиней і використовувати лише перевірені корми та воду. Ми також рекомендуємо суворо виконувати вимоги щодо дезінфекції транспорту та приміщень, де утримуються свині,
– наголосив директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Ігор Туз.
Висока температура, втрата апетиту та набряки є першими ознаками АЧС, при виявленні яких негайно треба сповістити ветеринарів.
Щоб уникнути поширення хвороби потрібно:
- обмежити контакти свійських свиней з дикими тваринами, а якщо дикий кабан з'явився поруч із господарством, потрібно терміново сповістити відповідні служби;
- вести суворий контроль за доступом до господарств, зокрема, потрібно перевіряти, чи можуть сторонні особи принести вірус;
- провести дезінфекцію, яку, до слова, потрібно робити регулярно – обробляти території, транспорт та інвентар;
- не купувати підозрілі корми, а використовувати лише сертифіковані та перевірені.