Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как российский "Африканский корпус" терпит крах?

Подразделения российской структуры сосредоточены преимущественно на инструкторских и охранных задачах. Они оказались абсолютно не готовы к ведению асимметричных боевых действий против многочисленных повстанческих группировок.

Командование группировки из-за сложной вертикали управления слишком медленно принимает решения на местах. Любые оперативные шаги требуют согласования с Москвой, что приводит к потере инициативы во время внезапных атак.

Такая задержка в реагировании уже привела к потере стратегических объектов и значительных территорий, в частности в Мали. В начале июля 2026 года местные повстанцы устроили успешную засаду на россиян и правительственные силы, нанеся им ощутимые потери в живой силе и технике.

Провалы наемников вызвали серьезное недовольство подконтрольных Кремлю правительств Мали и Буркина-Фасо. Местные лидеры вынуждены оплачивать содержание российских контингентов из собственных ограниченных бюджетов.

Оплата услуг происходит по гибридной схеме, сочетающей официальные межправительственные расчеты и теневые финансовые потоки. Взамен Министерство обороны РФ получает прямой доступ к месторождениям полезных ископаемых в регионе.

Несмотря на низкую эффективность, Кремль поставляет африканскому контингенту новейшую бронетехнику, которую зачастую не получают российские войска на фронте. На вооружении наемников появились БМП-3, БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" с модулем "Арбалет" и бронированные грузовики "УРАЛ".

Чтобы компенсировать потери, командование активизировало набор личного состава. С начала 2026 года численность подразделений за пределами России выросла на 1,5 тысячи человек и по состоянию на июль достигла 6 180 человек.

Кроме того, контингенты упомянутого формирования уже развернуты в семи новых странах, среди которых Того, Мадагаскар, Сейшелы, Гана, Зимбабве, Мозамбик и Шри-Ланка.

Напомним, помимо военной поддержки местных режимов, Москва ведет постоянную информационную войну за влияние на мнения жителей Африки.