Возле Турции затонуло африканское судно, следовавшее в Украину

У побережья турецкой Анталии затонуло африканское судно. Известно, что корабль направлялся в Украину через так называемый "зерновой коридор".

Предварительно причины инцидента не известны. Однако Турецкая береговая охрана рассказала, что затонувшее судно заметили ориентировочно в 3:47 5 апреля, пишет 24 Канал.

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Африканское судно затонуло в Турции

Турецкая береговая охрана рассказала, что, как только они получили данные о том, что коммерческое грузовое судно Joe 2 под флагом Гвинеи-Бисау вот-вот затонет в районе Кумлуджа провинции Анталия, то совершили общий экстренный вызов всем судам в регионе. Кроме того, немедленно направили туда:

1 корвет береговой охраны;

7 катеров;

2 вертолета;

1 самолет.

Береговая охрана в море с вертолета заметила двух членов экипажа, их спасли и доставили врачам. Еще трех человек спасло коммерческое судно, курсировавшее в том регионе.

Турецкая береговая охрана сообщила, что всего на судне находились 14 членов экипажа. Поиски еще девяти пропавших – продолжались.

Все члены экипажа были гражданами Сирии. Из-за трагедии главная прокуратура Кумлуджи начала расследовать дело.

Согласно предварительным данным, судно затонуло в 37 километрах от побережья Анталии.

Судно следовало в Украину

Согласно Hurriyet, турецкие власти рассказали, что судно направлялось из турецкого порта Искендерун в Измаил в Украине.

Стоит добавить, что из-за войны судна заходят в Украину по так называемому "зерновому коридору". Его согласовали в рамках Черноморской зерновой инициативы.

В порту Стамбула горело судно под флагом России

В начале марта в порту Стамбула загорелось 120-метровое судно под флагом России. Тогда на борьбу с огнем отправили пожарных из нескольких районов Стамбула.

Однако в СМИ написали: "В порту Стамбула горит 120-метровое рыболовное судно под флагом России. На вора и лодка горит".

Тогда не сообщалось, какие последствия этого пожара для корабля под вражеским флагом.