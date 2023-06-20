Украинский вертолет разбился в Африке: есть ли пострадавшие

В Мали перевернулся украинский вертолет, в результате чего пострадали люди. Инцидент произошел 15 июня в аэропорту малийского города Гао.

Пресс-служба миссии MINUSMA сообщила, что вертолет разбился не в результате аварии. Он перевернулся после посадки из-за сильного ветра.

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В Мали разбился вертолет миссии MINUSMA

В результате инцидента никто не погиб, а также не было пожара. Все находившиеся на борту благополучно вышли из воздушного судна.



В Мали перевернулся украинский вертолет / Фото MINUSMA

По предварительной информации, пострадали два человека. Их с тяжелыми травмами госпитализировали. Остальные пассажиры и члены экипажа практически не пострадали.



Ветер перевернул украинский вертолет в Мали / Фото MINUSMA

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 Каналу сообщил, что ведомство сейчас собирает информацию об инциденте, произошедшем в Мали. В МИДе призвали дождаться официального сообщения.

Пока нет информации, были ли граждане Украины на борту вертолета. Отметим, что на хвосте, вероятно, Ми-8 заметен украинский флаг.

Что такое миссия MINUSMA