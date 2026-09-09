Шпионил за аэродромами ВСУ: агент ФСБ получил 10 лет тюрьмы

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества агента ФСБ, который собирал разведданные об оперативных аэродромах УГО в центральном регионе Украины. Предателем оказался студент Черкасского университета, которого контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в январе 2026 года.

Как сообщает Служба безопасности Украины, молодой человек попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал возможность быстрого заработка в телеграм-каналах. После вербовки кураторы поручили ему отслеживать дислокацию украинской боевой авиации.

Что известно о деятельности предателя

Для выполнения заданий ФСБ злоумышленник объезжал местность и с расстояния скрытно фотографировал объекты аэродромной инфраструктуры.

Основной целью врага было выяснить точное количество боевых самолетов и вертолетов Вооруженных сил Украины.

После сбора разведданных агент уехал в Киев и пытался залячь на дно, чтобы избежать ответственности. Однако правоохранители задержали его и изъяли смартфон, с помощью которого он координировал свою деятельность с куратором.

Суд признал фигуранта виновным по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины о государственной измене в условиях военного положения. При вынесении приговора было учтено его сотрудничество со следственным органом.

Напомним, что в Харькове тоже поймали "крота" в ВСУ, который вместе с женой работал на Россию. Они отслеживали расположение подразделений ПВО, радиоэлектронной борьбы и фортификационных сооружений.

Еще один предатель вернулся из СОЧ, чтобы шпионить на ФСБ. Он наводил удары по югу Украины.