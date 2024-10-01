Киллер ФСБ пытался убить чиновника Мелитопольского горсовета: его задержала СБУ

Российский агент пытался убить одного из чиновников Мелитопольского горсовета. Его планы удалось предотвратить.

Киллера ФСБ, который пытался убить одного из чиновников Мелитопольского горсовета, задержали сотрудники СБУ. Задержанный дождался чиновника в подъезде жилого дома, а затем нанес ему несколько ударов молотком по голове.

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Фигурант еще до вторжения был в российской тюрьме

Несмотря на многочисленные травмы, пострадавший выжил.

Правоохранители установили, что фигурант действовал под видом коммунальщика, который проводил технические работы в многоквартирном здании, где проживал чиновник.

После того, как совершил преступление, мужчина планировал выехать на оккупированную территорию Запорожской области через территорию ЕС. Для того, чтобы пересечь границу, собирался использовать одну из "схем для уклонистов".

Сотрудники Службы безопасности оперативно установили местонахождение фигуранта задержали его на попытке побега.

Злоумышленником оказался рецидивист, который проживал во временно оккупированном Мелитополе. В поле зрения оккупантов мужчина попал, когда еще до полномасштабного вторжения отбывал наказание в российской тюрьме за умышленное убийство.

Прошел специальные курсы от ФСБ

Окончательно его завербовали в июне 2024 года его окончательно завербовали и отправили на курсы специальной подготовки в учебном центре ФСБ на временно оккупированной части территории региона.

Под руководством инструкторов вражеской спецслужбы агент занимался огневой подготовкой, техникой ножевого боя и отрабатывал меры конспирации.

В Запорожье он выдал себя за переселенца. После приезда в город он начал отслеживать адреса работы и проживания своей жертвы, а также основные маршруты ее передвижения.

Также агент постоянно менял адреса арендованных помещений, а связь со своим российским куратором осуществлял через вымышленные никнеймы в анонимном чате мессенджера.

В случае убийства украинского чиновника, оккупанты обещали ему передать дом в Мелитополе, принадлежавший местным жителям, которые вынужденно покинули его из-за оккупации.

Ему объявили подозрение в госизмене и покушении на умышленное убийство. Ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.