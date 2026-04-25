Корректировал удары по Краматорску и поджег технику ВСУ: СБУ задержала российского агента

СБУ разоблачила и задержала в Донецкой области агента российской военной разведки, который передавал координаты для обстрелов Краматорска. Также он отслеживал и поджигал бронетехнику украинских военных.

Предателю грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в СБУ.

Смотрите также Вымогали деньги и угрожали оружием: один из работников ТЦК Одессы – уроженец Москвы

Что известно о задержании?

Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области еще одного агента ГРУ, который работал в пользу врага в прифронтовом Краматорске.

По данным следствия, злоумышленник передавал российской стороне координаты для новых обстрелов города, а также отслеживал места дислокации украинских военных и техники. Кроме этого, он совершил поджог бронемашины ВСУ, которая выполняла боевые задачи на передовой.

Также установлено, что фигурант был участником местной группировки, которая занималась мародерством на местах вражеских обстрелов. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за активности в телеграмм-каналах, где публично поддерживал кремлевский режим.

За вознаграждение агент согласился сотрудничать с врагом. Он обходил город, собирал разведданные и передавал их своему куратору. Для этого использовал смартфон, который изъяли во время обысков.

Правоохранители задержали его по месту жительства, а также приняли меры для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в зоне его деятельности.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



СБУ задержала российского агента

Важно! СБУ ввела новый короткий номер горячей линии 1516 для бесплатных звонков по всей Украине. Именно на этот номер рекомендуется сообщать о подозрительной деятельности, особенно на фоне роста активности российских спецслужб.

Что известно о задержании других предателей, которых разоблачили украинские спецслужбы?