Корректировал удары по Краматорску и поджег технику ВСУ: СБУ задержала российского агента
- СБУ задержала агента российской военной разведки в Донецкой области, который передавал координаты для обстрелов и поджигал технику ВСУ.
- Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ разоблачила и задержала в Донецкой области агента российской военной разведки, который передавал координаты для обстрелов Краматорска. Также он отслеживал и поджигал бронетехнику украинских военных.
Предателю грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в СБУ.
Что известно о задержании?
Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области еще одного агента ГРУ, который работал в пользу врага в прифронтовом Краматорске.
По данным следствия, злоумышленник передавал российской стороне координаты для новых обстрелов города, а также отслеживал места дислокации украинских военных и техники. Кроме этого, он совершил поджог бронемашины ВСУ, которая выполняла боевые задачи на передовой.
Также установлено, что фигурант был участником местной группировки, которая занималась мародерством на местах вражеских обстрелов. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за активности в телеграмм-каналах, где публично поддерживал кремлевский режим.
За вознаграждение агент согласился сотрудничать с врагом. Он обходил город, собирал разведданные и передавал их своему куратору. Для этого использовал смартфон, который изъяли во время обысков.
Правоохранители задержали его по месту жительства, а также приняли меры для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в зоне его деятельности.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
СБУ задержала российского агента / СБУ
Важно! СБУ ввела новый короткий номер горячей линии 1516 для бесплатных звонков по всей Украине. Именно на этот номер рекомендуется сообщать о подозрительной деятельности, особенно на фоне роста активности российских спецслужб.
Что известно о задержании других предателей, которых разоблачили украинские спецслужбы?
В Кировоградской и Одесской областях правоохранители разоблачили школьников, завербованных российскими спецслужбами. Они готовили теракты в своих учебных заведениях. Известно, что 15-летнему ученику из Кировоградщины уже сообщили о подозрении.
СБУ предотвратила заказное убийство в Одессе, задержав агента ФСБ, которая готовила ликвидацию командира подразделения ССО ВСУ. Женщине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Теперь ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Кроме того, СБУ задержала российскую шпионку, которая наводила дроны на Харьков и поддерживала оккупантов. Шпионка получала инструкции от кремлевских кураторов и вела прямую трансляцию для врага во время обстрелов.