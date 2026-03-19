Готовил обстрел одной из крупнейших ТЭС Украины: СБУ задержала российского агента

СБУ на Харьковщине задержала российского агента, который собирал данные для подготовки атаки России по одной из крупнейших ТЭС Украины. Мужчина также поддерживал оккупантов и публиковал прокремлевские комментарии в телеграмме.

Следователи отметили, что задачи российских сил выполнял завербованный житель Чугуевского района. Об этом сообщила СБУ.

Как харьковчанин начал работать на Россию?

Правоохранители установили, что злоумышленник получал поручение от российского куратора. Мужчина должен был выяснить техническое состояние ТЭС после последнего обстрела оккупантов.

Задачей агента также было осмотреть территорию объекта на наличие систем ПВО. Все данные он собирал во время прогулок по городу и общения со знакомыми.

СБУ работали на опережение и задержали предателя еще до того, как тот прислал отчет россиянам. Во время обысков у мужчины нашли телефон со всеми доказательствами сотрудничества с врагом.

Кремлевскому агенту сообщили о подозрении в несанкционированном распространении данных о перемещении или размещении ВСУ во время военного положения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

