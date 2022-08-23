"Агентурная сеть" со скабеевой и кабаевой: в Нацгвардии потроллили заявления россиян

Пропагандисты кремля и их должностные лица каждый день транслируют бред, дискредитирующий прежде всего россию. Поэтому в Нацгвардии Украины решили "признаться" в том, что все эти люди только наша агентурная сеть.

Сатирическую публикацию сделали в ответ на фейк, который сшили кремлевские СМИ по поводу убийства дочери дугина. Пропагандисты сказали, что это была операция сотрудника Нацгвардии.

Заметьте После инцидента с дугиной на Рублевке начали продавать имения

Как НГУ потроллила россиян

В фейке кремля даже показывали "удостоверение" человека из Нацгварди, совершившего подрыв авто. Это демонстрировали, как невероятное раскрытие агентурной сети, поэтому украинские службы были вынуждены отреагировать.

Google все помнит! Все, что попало туда хоть раз, там остается. Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ,

– говорилось в сообщении.

В прикрепленных фото были удостоверения всех известнейших информационных сливных бачков россии. Кроме этого, даже вспомнили подсанкционную любовницу путина кабаеву и представительницу российского МИД захарову.

Удостоверения агентурной сети в россии / Фото Нацгвардии Украины

Детальнее о лжи относительно убийства дочери Дугина

На последнем фото фейковое удостоверение, распространяемое российскими пропагандистами.

СМИ россии рассказывают, что украинский агент без поддержки самостоятельно пробралась на охраняемый ФСБ паркинг, заложила взрывчатку и совершенно незамеченной сбежала в Эстонию. Причем она якобы делала это все со своим 12-летним ребенком. В удостоверении указывали, что это Наталья Павловна Шабан.

Лишь об одном человеке с таким ФИО информацию хоть в каком-то виде можно уточнить по открытым реестрам. В таком реестре подмечено, что у нее был Mini Cooper. Согласно истории россиян, именно на Mini она и поехала на спецзадачу. Чем вам не героиня боевика?

– отметили в НГУ.

К теме – что известно о дугине и его дочери: смотрите видео