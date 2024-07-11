Список врагов, создающих угрозу безопасности Украины: какую инициативу запустило агентство Molfar

OSINT- агентство Molfar удалось идентифицировали 95 российских военных, причастных к обстрелу детской больницы "Охматдет" в Киеве. Аналитики благодаря информации из открытых источников создали список предателей Украины.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину команда Molfar занимается в том числе военным расследованием, опровергает пропаганду, идентифицирует военных преступников и предателей Украины. Руководитель PR OSINT-агентства Molfar Дарья Вербицкая рассказала 24 Каналу, что агентство привлекает к сотрудничеству волонтеров, отметив, что для них предусмотрено бесплатное обучение.

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Желающие могут присоединиться к команде Molfar

Вербицкая рассказала, что есть потребность в волонтерах, которые будут помогать в поиске данных о предателях и врагах Украины.

"Часть из таких – люди, которых хотелось бы привлечь к ответственности именно в рамках правового поля. Это в случаях хищения имущества, осуществления финансовых операций, которые нанесли ущерб Украине. Также есть пропагандисты, певцы, лидеры мнений, которые распространяют манипуляции в отношении Украины. Касательно таких мы проводим пиар-кампании, которые вредят их репутации", – объяснила Вербицкая.

Ознакомиться подробно с деятельностью агентства и стать волонтером, присоединившись к команде Molfar, можно через ее страницы в соцсетях.