Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно о новом руководителе?

Решение назначить Романюкова поддержал Наблюдательный совет агентства. У него многолетний опыт работы в сфере электронных закупок. Ранее работал в системе Prozorro, а также занимал должность замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме того, Романюков работал в Министерстве обороны, где занимался развитием конкурентных процедур закупок и переводом соответствующих процессов в электронную систему.

При его участии также были запущены ряд цифровых сервисов для военнослужащих и военнообязанных, в частности, приложения Резерв+ и Армия+, электронный рапорт и военно-учетный документ.

В Минобороны отметили, что среди ключевых задач нового временного руководителя Агентства оборонных закупок – продолжение перехода оборонных закупок на тендерные процедуры, дальнейшая цифровизация процессов и усиление антикоррупционной работы.

Приоритетом работы было определено бесперебойное обеспечение украинской армии. Достичь этого планируется благодаря повышению прозрачности закупок, эффективному использованию бюджетных средств и минимизации коррупционных и других рисков.

Напомним, 31 августа Арсен Жумадилов с согласия сторон завершил работу в должности директора Агентства оборонных закупок. Решение о досрочном расторжении контракта он принял заранее по личным причинам, отметив, что оно не было связано с внешним влиянием.

Жумадилов руководил закупочной структурой с марта 2025 года и за последние три года работал над обеспечением потребностей Сил обороны. В Министерстве обороны поблагодарили чиновника за работу.