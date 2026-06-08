Российская медиа-гидра распространилась далеко за пределы своей границы: новое расследование Bellingcat

Обнаружены возможные цифровые связи между видео агентством Viory из Абу-Даби, и Ruptly, московским видеоагентством, которое связано с RT. Речь идет об общей технической инфраструктуре, дублировании серверных систем и других признаках более тесного взаимодействия между структурами, чем это признавалось публично.

Об этом стало известно из нового расследования независимой международной группы журналистов-расследователей Bellingcat.

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Что объединяет Viory и Ruptly?

Расследование установило, что компания Darpo Vision, которая стоит за Viory, использовала SSL-сертификат, связанный с Ruptly. Специалисты по кибербезопасности отметили, что для этого обычно нужен доступ к закрытым криптографическим ключам инфраструктуры, которые контролируются только администраторами Ruptly.

Тогда как на четырех IP-адресах в 2025 – 2026 годах одновременно размещались домены Viory и Ruptly. И хотя общие IP в облачных сервисах является обычной практикой, неоднократные пересечения между несколькими доменами добавляют еще один технический элемент, что может указывать на связь между агентствами.

Также выявлены возможные связи между Viory и Ruptly через платформу Sentry, которую разработчики используют для мониторинга работы сайтов и ошибок программного обеспечения.

Анализ показал, что данные о производительности с сервисов Ruptly могли передаваться на Sentry-проекты, связанные с Viory. Это может свидетельствовать о преднамеренной интеграции между системами, а не случайное совпадение.

Кроме того, исследователи нашли страницы входа, где перекрещивались упоминания обеих организаций: часть интерфейсов Ruptly перенаправляла на адреса с названием Viory, а некоторые страницы Viory содержали технические данные, связанные с Ruptly.

Эксперт по разработке программного обеспечения, в комментарии для Bellingcat, отметил, что отдельные технические факты могут иметь другие объяснения. В то же время совокупность общих сертификатов, инфраструктуры и систем мониторинга усложняет версию о полностью независимой работе этих проектов.

Также исследователи отмечают, что Viory может действовать не только как производитель контента, но и как узел его дальнейшего распространения в более широкой медиасистеме.

Видеоматериалы этого агентства часто переводятся, адаптируются и перепечатываются региональными партнерами, при этом сохраняя изначальный бренд и подачу. В процессе такого распространения первоисточник постепенно становится менее заметным, а контент доходит до аудитории уже через локальные медиа как якобы внутренний продукт.

По своей структуре эта модель напоминает работу международного новостного агентства, однако вопросы контроля, инфраструктуры и редакционного влияния остаются открытыми.

Журналисты-расследователи отмечают, что хоть ни один отдельный технический показатель не доказывает ни собственность, ни операционный контроль – все выявленные факты следует рассматривать в совокупности.

Также подчеркивается важность независимых журналистских расследований в выявлении непрозрачных информационных операций и возможных сетей влияния. На фоне войны России против Украины и обвинений в гибридной деятельности против европейских и западных стран такие исследования, сочетающие журналистику и цифровую криминалистику, играют ключевую роль в обеспечении публичной подотчетности.

Они помогают выявлять попытки обхода санкций, скрытые связи между структурами и лучше понимать механизмы современных информационных кампаний влияния.

Такие показатели только усиливают гипотезу о том, что Viory является частью более широкой экосистемы, связанной с российской медиаинфраструктурой, даже несмотря на то, что вовлеченные организации продолжают отрицать любые официальные связи.

Что известно об информационном агентстве Viory?

Viory появилось в конце 2023 года и позиционирует себя как видеоагентство новостей для стран Глобального Юга. Агентство работает через сеть авторов по всему миру. Компания заявляет, что распространяет видеоконтент в более чем 170 странах и сотрудничает с медиа, учебными заведениями и государственными структурами в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

По данным обзора Bellingcat, Viory заключило не менее 30 партнерских соглашений с организациями более чем в 20 странах, среди которых медиа, журналистские институты и региональные ассоциации. Быстрое расширение присутствия компании на международном уровне привлекло внимание исследователей, которые изучают информационные влияния и деятельность медиаструктур за рубежом.

В редакционной политике издания часто появляются материалы о России, Китай и их сотрудничество. Аналитики отмечают, что сами по себе редакционные акценты не показывают наличие организационного контроля, но вместе с техническими и кадровыми связями это усиливает вопрос о прозрачности работы медиаструктур.

В то же время в Viory заявляют, что они частная компания из ОАЭ, которая не получает никаких указаний или финансирования от государственных медиаорганизаций. В Ruptly также отрицают какую-либо связь с Viory и не комментируют технические выводы, полученные в ходе расследования.