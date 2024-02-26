Хотели обесточить Львов: СБУ разоблачила супругов агентов ФСБ

Спецслужбы Украины нейтрализовали группу российских агентов, которые планировали ракетный удар по электростанциям Львовской области. Подготовкой ракетного удара по энергетической инфраструктуре занимались супруги, которых завербовала ФСБ.

Среди главных целей врага были электростанции, которые обеспечивают светом большую часть Львовской области. Впрочем, сотрудникам СБУ удалось своевременно разоблачить преступные намерения российской спецслужбы и предотвратить их реализацию.

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Что известно о фигурантах дела

СБУ сообщила, что основным фигурантом этого дела оказался мужчина, который уже находится за решеткой в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.

Его сообщницей стала жена "на свободе". По просьбе мужа, она должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.

Российские оккупанты обещали финансировать их деятельность и вознаграждать за успешно выполненные задачи.

Правоохранители сообщили, что если бы враг получил развединформацию, он использовал бы ее для наведения ракетных ударов, чтобы обесточить западный регион Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников.

В сообщении спецслужбы говорится, что также планируется сообщить о подозрении в государственной измене женщине фигуранта.

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