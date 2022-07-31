В 2018 году на митинге в Сакраменто сотни жителей Калифорнии призвали r национальному отделению из-за якобы непоправимых и непримиримых разногласий. Этот протест организовала и контролировала российская разведка для дестабилизации США.

Основателем сепаратистской группы Yes California является Луис Маринелли. Он взаимодействовал с главой "Антиглобалистского движения россии" александром ионовым, на которого США 29 июля наложили санкции за распространение дезинформации и вредного влияния.

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Калифорнийский сепаратист жил в россии

Ранее Маринелли активно выступал против ЛГБТК+ сообщества. Однако он стал "настоящим либералом" и изменил свое мнение, когда президентом США стал Дональд Трамп, известный своим негативным отношением к мигрантам и другим незащищенным слоям населения.

Маринелли жил в Екатеринбурге около 9 лет, поэтому "по зову сердца" был вынужден вернуться в США, где начал руководить сепаратистским движением "за отделение Калифорнии"

Я наслаждался своей жизнью в россии, но то, что меня очень волнует – это независимость Калифорнии,

– заявлял "активист".

Согласно обнародованному 29 июля федеральному обвинению, офицеров российской разведки также очень волновало отсоединение Калифорнии, ведь это дестабилизировало бы ситуацию в Соединенных Штатах.

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россия финансировала сепаратистов в США

В заявлении помощника генерального прокурора Мэтью Олсена говорится, что обвинения выдвинули Александру Ионову – жителю Москвы и главе "Антиглобалистского движения россии".

Прокуроры убеждены, что он вместе с по меньшей мере тремя российскими чиновниками работал над "наглой кампанией влияния, превращая американские политические группы и граждан США в инструменты российского правительства". Работа заключалась в:

проведении финансируемых правительством конференций в россии,

приглашении сепаратистов со всего мира,

предоставлении сепаратистским движениям в США "финансовой поддержки, консультаций, инструкций и рекламы в российских СМИ".

Однако в обвинительном акте не указали, кто участвовал в этой российской кампании влияния. Речь идет лишь о том, что хотя бы один гражданин США знал, что группа ионова была связана с российским правительством.

Ни одного американца не обвинили в преступлении, связанном с делом. Однако обвинительный акт содержал веские доказательства. Он идентифицировал лидера сепаратистского движения как "UIC-6", то есть неосужденного участника сговора, "который проживал в россии и Калифорнии".

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ионов координировал митинг в Калифорнии

Лидер сепаратистского движения контактировал с ионовым по поводу митинга в 2018 году, который состоялся у здания Калифорнийского Капитолия в Сакраменто. В их переписке упоминалось о возможности финансирования этого мероприятия. По словам прокуроров, ионов также просматривал дизайны плакатов и поощрял лидера группы принять тактику протеста, которая могла привести к насилию.

В электронном письме, отправленном на русском языке, россиянин призвал американца "физически войти в офис губернатора", которым в 2018 году был демократ Джерри Браун. Затем он перечислил ему 500 долларов на оплату изготовления плакатов.

Позже россиянин сетовал, что митинг не завершился штурмом офиса губернатора. Он жаловался, что мероприятие не стало "историческим протестом под зданием парламента", однако попросил фото, которые затем передал сотруднику ФСБ. Мол, тот просил беспорядки – вот и они.

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Маринелли отрицает, что сотрудничал с ионовым

Маринелли, который сейчас проживает в Арканзасе, отрицает, что совершил хоть какие-то правонарушения. Он также отмечает, что больше не связан с калифорнийским сепаратистским движением, а в обвинительном акте его имени нет.

Однако, конечно, если они имеют в виду меня, то я бы сначала заметил, что в их собственном прессрелизе внизу указано, что все эти обвинения еще не доказаны,

– оправдывается Маринелли.

По его словам, ионов не руководил и не контролировал деятельность Yes California, ведь организация якобы "не получала никакой ощутимой поддержки".

"Я также возражаю против обвинений в том, что ионов предоставил средства на мероприятие", – ответил Маринелли на вопрос о плакатах, оплаченных россиянином.

Он подчеркнул, что пытался зайти в кабинет губернатора не по предложению ионова, а для того, чтобы сфотографироваться со статуей медведя.

"Я зашел в Капитолий и позировал там, как и все остальные посетители. Все калифорнийцы знают, что фактический офис губернатора охраняется полицией штата, и никто не будет пытаться проникнуть физически без разрешения", – добавил Маринелли.

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Калифорнийскому сепаратисту предлагали создать "посольство" в Москве

Несмотря на все эти возражения, американский сепаратист получал поддержку ионова, когда он еще жил в россии. В частности, по информации The New York Times, группа "Антиглобалистское движение" предложила ему офисное помещение в Москве, чтобы открыть "посольство" Калифорнии в россии. Маринелли согласился с этим предложением.

Согласно обвинению, лицо "UIC-6" известно прокурорам. Однако, по словам, Маринелли с ним пока не связывались правоохранительные органы.

"Я был бы рад предоставить некоторый дополнительный контекст и информацию по делам Александра Ионова, и я готов это сделать, если со мной свяжется федеральное правительство", – отметил сепаратист.

ионов – единственное лицо, против которого было предъявлено обвинение. В Министерстве финансов США сообщили, что ему грозит до 5 лет лишения свободы за подстрекательство американцев становиться "незаконными агентами российского правительства",

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