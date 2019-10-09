Агенты ФБР имеют отдельный кабинет в НАБУ, – Лещенко

НАБУ давно официально сотрудничает с ФБР. Поэтому все обвинения народного депутата Андрея Деркача в том, что американские дипломаты вмешиваются в работу НАБУ, – безосновательны.

Об этом в комментарии 24 каналу сказал экс-нардеп Сергей Лещенко.

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В НАБУ есть соглашение о сотрудничестве с Федеральным бюро расследований. Она официальная, а не тайная. В НАБУ постоянно находится один-два сотрудника ФБР, даже которые имеют отдельный кабинет и работают по соглашению по расследованию уголовных дел. Поэтому вполне логично, что происходят переписки НАБУ с американским посольством, где, я убежден, тоже есть сотрудники ФБР,

– говорит Лещенко.

Поэтому все обвинения, которые раздаются из уст народного депутата Андрея Деркача в адрес НАБУ и американской стороны, рассчитаны только на информационный шум, считает Лещенко.

Он говорит: произошел перелом электронной почты одного из сотрудников Антикоррупционного бюро. В ней обнаружили переписку с американским посольством. Юрий Луценко пытался открыть по этому поводу уголовное дело и расследовать его. Но никому подозрение не объявил, и закончилось все ничем. Теперь Луценко ушел с должности, но компромат, который он вынес из Генпрокуратуры, вопреки закону распространяет через своих агентов, считает экс-нардеп.

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Ни для кого не секрет, что Деркач и Луценко – близкие люди с 2004 года. Тогда Луценко привел Деркача в штаб Оранжевой революции. Также он подарил жене Деркача наградное оружие, и впоследствии это стало основанием для уголовного дела против Луценко во времена, когда он еще работал министром внутренних дел,

- говорит Сергей Лещенко.

Поэтому сейчас Деркач и Луценко просто выбросили компромат на НАБУ. Поводом для этого, по словам Лещенко, стало то, что Луценко "поймали за руку" на дезинформации Рудольфа Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа, по сути дела компании Burisma. Теперь Луценко "задним числом" пытается свою легенду усилить и показать, якобы НАБУ сотрудничало с американским посольством и якобы это – враги в тылу Трампа.

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Какой "компромат" против НАБУ "слил" Деркач?В документах, обнародованных нардепом Андреем Деркачем, говорится о том, что руководство НАБУ придавало посольству США информацию, которая могла влиять на ход событий в Украине и Соединенных Штатах. Он показал переписку и запросы сотрудников посольства по делам, в которых была заинтересована власть США. Также Деркач заявил о давлении посольства на Антикоррупционное бюро в течение 2016-2018 годов.



По словам Деркача, документы он передал в ГБР и ГПУ и намерен инициировать создание временной следственной комиссии Верховной Рады.



Деркач также заявил о коррупционных действиях вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Мол, Байден распорядился задержать миллиард долларов помощи Украине, пока та не освободит генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против компании Burisma.