Агенти ФБР мають окремий кабінет в НАБУ, – Лещенко

НАБУ давно офіційно співпрацює з ФБР. Тому всі звинувачення народного депутата Андрія Деркача в тому, що американські дипломати втручаються в роботу НАБУ – безпідставні.

Про це в коментарі 24 каналу сказав екснардеп Сергій Лещенко.

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У НАБУ є угода про співпрацю з Федеральним бюро розслідувань. Вона офіційна, а не таємна. У НАБУ постійно перебуває один-два співробітники ФБР, які навіть мають окремий кабінет та працюють за угодою щодо розслідування кримінальних справ. Тому цілком логічно, що відбувається листування НАБУ з американським посольством, де, я переконаний, теж є співробітники ФБР,

– каже Лещенко.

Тому всі звинувачення, які лунають з вуст народного депутата Андрія Деркача на адресу НАБУ і американської сторони, розраховані лише на інформаційний галас, вважає Лещенко.

Він розповідає: відбувся злам електронної пошти одного зі співробітників Антикорупційного бюро. В ній виявили листування з американським посольством. Юрій Луценко намагався відкрити з цього приводу кримінальну справу і розслідувати її. Але нікому підозру не оголосив, і закінчилось усе нічим. Тепер Луценко пішов з посади, але компромат, який він виніс із Генпрокуратури, всупереч закону поширює через своїх агентів, вважає екснардеп.

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Ні для кого не таємниця, що Деркач і Луценко – близькі люди з 2004 року. Тоді Луценко привів Деркача в штаб Помаранчевої революції. Також він подарував дружині Деркача нагородну зброю, і згодом це стало підставою для кримінальної справи проти Луценка в часи, коли він ще працював міністром внутрішніх справ,

– каже Сергій Лещенко.

Тому зараз Деркач і Луценко просто викинули компромат на НАБУ. Приводом для цього, за словами Лещенка, стало те, що Луценка "спіймали за руку" на дезінформації Рудольфа Джуліані, адвоката президента США Дональда Трампа, щодо справи компанії Burisma. Тепер Луценко "заднім числом" намагається свою легенду посилити і показати, нібито НАБУ співпрацювало з американським посольством і нібито це – вороги в тилу Трампа.

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Який "компромат" проти НАБУ "злив" Деркач? У документах, оприлюднених нардепом Андрієм Деркачем, ідеться про те, що керівництво НАБУ надавало посольству США інформацію, яка могла впливати на хід подій в Україні та Сполучених Штатах. Він показав листування і запити співробітників посольства щодо справ, у яких була зацікавлена влада США. Також Деркач заявив про тиск посольства на Антикорупційне бюро впродовж 2016-2018 років.



За словами Деркача, документи він передав до ДБР і ГПУ та має намір ініціювати створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.



Деркач також заявив про корупційні дії віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера. Мовляв, Байден розпорядився затримати мільярд доларів допомоги Україні, поки та не звільнить генпрокурора Віктора Шокіна, який вів розслідування проти компанії Burisma.