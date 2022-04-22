Агитировали за организацию сепаратистских митингов: в Одесской области нейтрализовали группу злоумышленников

22 апреля 2022 , 01:54
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Источник:

Оперативное командование "Юг"

Российские оккупанты пытаются дестабилизировать ситуацию на Юге. В частности, в Одесской области они агитировали устраивать сепаратистские митинги.

У злоумышленников ничего не удалось. Их обнаружили благодаря сознательным местным жителям.

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Злоумышленники агитировали устраивать сепаратистские митинги

В Одесской области нейтрализовали центр пророссийского общественного объединения. Он преследовал цель расшатать ситуацию на Юге.

Злоумышленники изготовили партию печатных антиукраинских материалов, пытались их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов,
– рассказали в Оперативном командовании "Юг"

Из-за сознательной патриотической позиции жителей южных регионов и эффективной контрдиверсионной работы соответствующих структур деятельность злоумышленников не имела успеха.

Смотрите обращение представителя Оперативного командования "Юг":

 

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Автор: Ольга Котів