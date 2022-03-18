Агония режима: в Кремле не знают, как удержать территорию России

Военная агрессия кремлевского фюрера ускорила все процессы деградации российского общества и приблизила всю страну-террористку к краху. Как будет выглядеть карта России на карте мира после победы Украины, никому неизвестно, однако в Москве считают, что вполне могут лишиться многих регионов.

Речь совсем не о выдуманных Путиным квазиобразованиях на Донбассе, не об Абхазии, Осетии, Крыме и Приднестровье. По данным источников 24 канала в разведке, кремлевская верхушка поняла, что военное поражение в Украине может привести к развалу России.

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Именно поэтому российские оккупанты отчаянно пытаются затянуть военную операцию, усилить свои позиции внутри страны и получить на фронте хотя бы что-нибудь, что можно выдать за победу.

Калининград может отвалиться первым

Рассматривая варианты социального напряжения, в окружении Путина считают, что никакие массовые протесты по состоянию на 18 марта не возможны. Поскольку большинство россиян полностью поддерживают уничтожение украинцев, а также не понимают, насколько изменится их жизнь.

Кроме того, власти страны-агрессора пренебрежительно относятся к населению, считая его совершенно безвольным.

При этом российские чиновники вполне понимают, что в случае голода, нехватки рабочих мест и гиперинфляции народные бунты реальны.

В Москве оценивают вероятность таких народных волнений как вполне вероятные уже в сентябре.

Согласно оценкам российского командования, первые проблемы с удержанием власти могут начаться вовсе не в Чечне или Дагестане, а в Калининграде.

Именно эта область оказалась серьезно отрезана от материковой части России после закрытия сухопутных границ, отмены Шенгена и перекрытия железнодорожного сообщения.

В Кремле рассматривают варианты открытия второго фронта

Объявление серьезных санкций против России привело к тотальному падению экономики. Увеличение цен на продукты, выход большинства сознательных иностранных компаний, закрытие неба – это все сломало власти РФ все логистические цепи, которые строились десятилетиями.

Уже сейчас предприятия страны-агрессора массово отправляют людей в отпуск и приостанавливают производство, но в Калининграде ситуация еще хуже.

Область не полностью отрезана от поставок продуктов, но и здесь есть проблемы. Например, в Польше активисты вполне успешно останавливают караваны фур, которые направляются в Беларусь или Россию. Часть грузовиков все же проезжает, поскольку формально товарообмен между странами ЕС и террористическим государством не прекращался. Однако при этом каждому из дальнобойщиков приходится простаивать не менее 2 – 3 суток.

Это приводит к тому, что многие продукты пропадают, а также создают существенные логистические проблемы. Поскольку простой каждой фуры критичен для компаний-перевозчиков и владельцев товара.

Для Калининграда подобная ситуация, когда регион оказался в фактическом окружении "врагов", эта ситуация крайне сложная. Единственным путем сообщения с Россией в этой области Германии остается воздушный, но и здесь все не так просто. Российские летательные аппараты вынуждены облетать. Заменить поставки всего необходимого исключительно самолетами почти невозможно по ряду причин:

это очень дорого, поскольку товаров требуется немало, а авиаперевозки стоят значительно дороже железнодорожных;

российская авиация имеет небольшой ресурс, поскольку все ведущие компании прекратили обслуживание и поставку запчастей самолетам, так что вскоре воздушное сообщение будут обеспечивать либо устаревшие российские самолеты (конечно, опасные), либо технически неисправные и фактически украденные у кредиторов.

Поскольку в Кремле понимают, что стоит хотя бы одному региону выйти из-под контроля, федерацию никто не удержит, военные стратеги якобы уже рассматривают вариант давления и угроз ядерным оружием странам НАТО для беспрепятственного доступа россиянам к сухопутному пути в Калининград. Но это агония режима, потому что применение подобного вооружения исключает потребность в коридоре, а ни один второй фронт Россия позволить себе никак не может.

Впрочем, даже если предположить, что подобные меры приведут хотя бы к какому-то успеху (что невероятно), у Путина всерьез опасаются начала беспорядков в Сибири, где и без санкций и войны людям жилось совсем не очень.

Какой-либо опасности для режима от Чечни кремлевские военные преступники не ожидают, поскольку собираются платить Кадырову дань до последнего момента.