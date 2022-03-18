Йдеться зовсім не про вигадані Путіним квазіутворення на Донбасі, не про Абхазію, Осетію, Крим та Придністров'я. За даними джерел 24 каналу у розвідці, кремлівська верхівка зрозуміла, що військова поразка в Україні може призвести до розвалу Росії.

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Саме тому російські окупанти відчайдушно намагаються затягнути військову операцію, посилити свої позиції всередині країни та здобути на фронті хоча б щось, що можна видати за перемогу.

Калінінград може відвалитися першим

Розглядаючи варіанти соціального напруження, в оточенні Путіна вважають, що ніякі масові протести станом на 18 березня не можливі. Оскільки більшість росіян цілком підтримують знищення українців, а також не розуміють, наскільки зміниться їх життя.

Крім того, очільники країни-агресора зневажливо ставляться до населення, вважаючи його абсолютно безвольним.

При цьому російські посадовці цілком розуміють, що у випадку голоду, нестачі робочих місць та гіперінфляції народні бунти є реальними.

У Москві оцінюють ймовірність таких народних хвилювань як цілком ймовірні вже у вересні.

Згідно з оцінками російського командування, перші проблеми з утриманням влади можуть розпочатися зовсім не у Чечні чи Дагестані, а у Калінінграді.

Саме ця область виявилася серйозно відрізаною від материкової частини Росії після закриття сухопутних кордонів, скасування Шенгену та перекриття залізничного сполучення.

У Кремлі розглядають варіанти відкриття другого фронту

Оголошення серйозних санкцій проти Росії призвело до тотального падіння економіки. Збільшення цін на продукти, вихід більшості притомних іноземних компаній, закриття неба – це все зламало владі РФ геть усі логістичні ланцюги, які будувалися десятиріччями.

Вже зараз підприємства країни-агресорки масово відправляють людей у відпустку та призупиняють виробництво, але у Калінінграді ситуація ще гірша.

Область не є повністю відрізаною від постачання продуктів, але і тут є проблеми. Наприклад, у Польщі активісти цілком успішно зупиняють каравани фур, які прямують до Білорусі чи Росії. Частина вантажівок все ж таки проїжджає, оскільки формально товарообмін між країнами ЄС та терористичною державою не припинявся. Однак при цьому кожному з далекобійників доводиться простоювати щонайменше 2 – 3 доби.

Це призводить до того, що багато продуктів пропадає, а також створює суттєві логістичні проблеми. Оскільки простій кожної фури є критичним для компаній-перевізників та власників товару.

Для Калінінграду подібна ситуація, коли регіон опинився у фактичному оточенні "ворогів", ця ситуація є вкрай складною. Єдиним шляхом сполучення з Росією у цій області Німеччини залишається повітряний, але й тут все не так просто. Російські літальні апарати вимушені облітати Замінити постачання всього потрібного виключно літаками майже неможливо по низці причин:

це дуже дорого, оскільки товарів потрібно чимало, а авіаперевезення коштують значно дорожче, аніж залізничні;

російська авіація має невеликий ресурс, оскільки всі провідні компанії припинили обслуговуваня та постачання запчастин літакам, тож незабаром повітряне сполучення будуть забезпечувати або застарілі російські літаки (звісно, небезпечні), або технічно несправні та фактично вкрадені у кредиторів.

Оскільки ж у Кремлі розуміють, що вартує хоча б одному регіону вийти з-під контролю, федерацію ніхто не утримає, військові стратегі нібито вже розглядають варіант тиску та погроз ядерною зброєю країнам НАТО для безперешкодного доступу росіянам до сухопутного шляху до Калінінграду. Але це є агонією режиму, бо застосування подібного озброєння виключає потребу в коридорі, а жоден другий фронт Росія дозволити собі ніяк не може.

Втім, навіть якщо припустити, що подібні заходи призведуть хоча б до якогось успіху (що неймовірно), у Путіна всерйоз остерігаються початку заворушень у Сибіру, де і без санкцій та війни людям жилося зовсім не дуже.

Якоїсь небезпеки для режиму від Чечні кремлівські військові злочинці не очікують, оскільки збираються платити Кадирову данину до останнього моменту.