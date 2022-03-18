По данным источников 24 канала в разведке, после оглашения оккупационной администрацией квазиобразований мобилизации, российские военные просто взбесились. Вооруженные террористы хватали мужчин и даже подростков, принудительно сажали в автобусы и грузовики и отправляли в неизвестном направлении.
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Мобилизованным разрешали совершить один звонок к родным, после чего забирали у них мобильные. Под угрозой расстрела террористы запрещали рассказывать об условиях проживания и отсутствии какой-либо подготовки.
Россияне считают жители Донбасса и Крыма предателями и отправляют на верную смерть
- Всем мобилизованным российские военные говорили, что "настало их время воевать за родину". При этом предупреждали, что в авангард наступления никого из новобранцев не пустят, чтобы массово не сдавались в плен.
- Держали мужчин в холодных больших помещениях без воды и еды. Захватчики называли эти здания центрами пребывания мобилизованных, держали там каждого в среднем трое суток, после чего рапортовали руководству о "завершении подготовки личного состава".
- После этого изверги раздавали по одному просроченному сухпайку на двоих и отправляли в пункты дислокации. В основном – на харьковское и херсонское направления.
- Подавляющее большинство мобилизованных войск ВС РФ сразу бросали в бой, между колоннами российских спецназовцев. Военные последней из колонн работали загоном отрядом и расстреливали бегущих.
- Кроме того, мобилизованных на оккупированных территориях заставляли идти первыми полями, которые, по данным командования захватчиков, заминированы. Также их размещали на таких позициях, которые служили фактически приманкой украинской артиллерии.
- Приблизительно такое же отношение террористическая армия России демонстрирует и к предателям Украины из Крыма. Командиры подразделений говорят, что жители Донбасса и Крыма являются "хохлами" и трусами, а россияне якобы не должны гибнуть и делать всю работу за них.
Поиск тел погибших и их погребение – проблемы родственников
Сначала террористическое командование рашистов говорило женщинам и матерям мобилизованных на Донбассе о том, что в случае гибели "защитника" Россия выплатит всем компенсации. Обещали также скорую победу и возвращение домой. Однако, конечно, этого не произошло.
По данным разведки, главы армии захватчиков приказали своим подчиненным обеспечить возвращение на оккупированные территории Луганщины и Донбасса не более 20% тел погибших. Даже в этом случае в первую неделю войны в города Донбасса потекли десятки гробов. Почти в каждом городе похоронили не менее 20 человек. Подобные потери местные жители воспринимали достаточно болезненно, ФСБшники и ГРУшники с семьями погибших не работали, а "власть" решила вместо компенсаций в 5 миллионов рублей выплачивать только 15 тысяч (примерно 75 долларов по местному курсу). Поэтому тела погибших выдавать родственникам на Донетчине и Луганщине практически прекратили. В Донецке, по предварительным данным, в доменных печах ДМЗ сожгли по меньшей мере 1,5 тысячи человек. В Луганске также сжигают тела задвухсочленных бойцами ВСУ, но на мощностях Алчевского металлургического комбината.
Те родственники, которые все же получили остатки "бойцов", вынуждены оплачивать захоронения за свой счет. Женщинам и матерям, которые обращаются к военным для объяснения статуса своих родных, ничего не говорят. Лишь иногда так называемые "военкомы" могут сообщить некоторым людям о гибели родного. Однако говорят, что искать его тело в украинских полях, а также перевозить и хоронить нужно самостоятельно.
Именно такое отношение руководства недореспублик к мобилизованным породило немалое недовольство со стороны многочисленного слоя женщин. Недавно, когда они хотели собираться на акцию протеста возле донецкой ОГА, захватчики устроили спектакль с якобы обстрелом центра города "Точкой У". Кроме того, в местных оккупационных администрациях предупредили всех родственников мобилизованных о том, что в случае митингов всех протестующих будут расстреливаться "по закону военного времени".