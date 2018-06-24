Аграрная колонизация: грузины хотят выращивать на Марсе виноград

Грузия решила присоединиться к проекту освоения космоса. Страна хочет "колонизировать" Марс виноградом. Именно это растение грузины планируют выращивать на Красной планете.

Об этом пишет издание Newsgeorgia.ge.

Проект хотят запустить уже в сентябре этого года. Тогда в Тбилиси начнет функционировать специальная теплица для экспериментов. Здесь будут выращивать, исследовать и развивать специальные сорта лозы, которые смогут расти на Марсе.

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"Астронавты NASA на космической станции уже осуществили несколько успешных экспериментов по выращиванию продуктов питания, что является важным шагом на пути к разведению других растительных культур. Потенциал, который есть у Грузии по работе в таком направлении, в мире является уникальным, поскольку он касается древнейшей культуры культивации лозы", – рассказали на презентации, которая прошла 20 июня в Тбилиси.

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