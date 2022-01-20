Агрессия и химические атаки: Госдеп США рассказал о российских фейках в отношении Украины

Государственный департамент США собрал популярные фейки России об Украине, которые государство-агрессор распространяет на международной арене. Ведомство опровергло их, указав правдивую информацию.

В Госдепе отметили, что цель таких действий со стороны России – показать, что Украина якобы является агрессором в российско-украинских отношениях.

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Российские фейки и их опровержение

Ложь 1 – Украина и украинские чиновники являются агрессором в российско-украинских отношениях.

Правда – ложные заявления режима Владимира Путина обвиняют жертву, то есть Украину, в российской агрессии. Россия вторглась в Украину в 2014 году оккупировала Крым, контролирует вооруженные силы на Донбассе и сосредоточила свыше 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной. В то же время президент Путин угрожает "взаимными военно-техническими" мерами, если его требования не выполнят.

Ложь 2 – Запад подталкивает Украину к конфликту.

Правда: Кремль спровоцировал нынешний кризис, разместив более 100 тысяч военных на границе с Украиной, при этом никаких военных действий на украинской стороне границы не проводилось. Российские военные и спецслужбы атакуют Украину дезинформацией, пытаясь заставить мир поверить в то, что поведение Украины может спровоцировать глобальный конфликт. Путинский режим пытается обмануть мир и убедить граждан России в необходимости российских военных действий в Украине.

Ложь 3 – развертывание Россией боевых сил – это лишь передислокация войск на ее собственной территории.

Правда – это не просто ротация войск, а четкая российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины. Наращивание потенциала сопровождается активными мерами по дезинформации, призванными подорвать доверие к украинскому правительству и создать повод для дальнейшего российского вторжения.

Ложь 4 – США планировали химические атаки на Донбассе.

Правда – США и Россия являются участниками Конвенции по химическому оружию. Согласно своим обязательствам, по этому международному соглашению Соединенные Штаты не применяют химическое оружие. Зато за последние годы российское правительство дважды использовало химическое оружие для нападения и попытки убийства противников, в частности на чужой территории.

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Ложь 5 – Россия защищает этнических русских в Украине.

Правда – нет правдивых сообщений об угрозах этническим русским или русскоязычным со стороны украинского правительства. Но есть проверенные сообщения о том, что в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе украинцы сталкиваются с подавлением своей культуры и национальной идентичности и живут в условиях жестоких репрессий и страха.

Ложь 6 – НАТО планировало заговор против России после окончания холодной войны и окружило страну войсками.

Правда – Альянс является оборонительным союзом, целью которого является защита своих государств-членов. Все союзники подтвердили на саммите в Брюсселе в июне 2021 года, что "НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России". Кроме того, организация не окружает Россию. А еще Альянс никогда не обещал не принимать новых членов. Расширение НАТО не направлено против России.

Ложь 7 – Запад избегает дипломатов и сразу идет к санкциям.

Правда – США и партнеры ведут интенсивную дипломатию для разрешения кризиса, в частности непосредственно с российским правительством. Президент Байден дважды разговаривал с Путиным. В то же время американские официальные лица провели десятки встреч на высоком уровне и телефонных звонков с российскими и европейскими коллегами. Все ради мирного разрешения ситуации.

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