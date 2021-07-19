Агрессия России направлена на то, чтобы тормозить наше движение к ЕС, – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что цель российской агрессии – торможение пути Украины в Евросоюз. Также президент выступил за расширение ЕС.

Украина делает все, чтобы стать членом ЕС. Об этом Зеленский заявил во время международной пресс-конференции в Батуми.

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К сожалению, продолжающаяся агрессия РФ, гибридные атаки, оккупация, направленные на то, чтобы тормозить наше движение к этой интеграции,

– сказал президент.

Расширение ЕС

Зеленский выступил за то, чтобы в ЕС вошли Украина, Грузия и Молдова.

"Мы хотим, чтобы территория Евросоюза стала больше и из-за этого выбора территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше", – добавил политик.

Однако он уверен, что уменьшение территорий стран – временное явление. По словам Зеленского, доказательством того, что странам есть место в европейском будущем, может стать предоставление им европейских перспектив.

Наконец президент поблагодарил лидеров ЕС за поддержку на пути вступления Украины в ЕС.

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