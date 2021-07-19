Агрессия России направлена на то, чтобы тормозить наше движение к ЕС, – Зеленский
Источник:24 канал
Владимир Зеленский подчеркнул, что цель российской агрессии – торможение пути Украины в Евросоюз. Также президент выступил за расширение ЕС.
Украина делает все, чтобы стать членом ЕС. Об этом Зеленский заявил во время международной пресс-конференции в Батуми.
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К сожалению, продолжающаяся агрессия РФ, гибридные атаки, оккупация, направленные на то, чтобы тормозить наше движение к этой интеграции,
– сказал президент.
Расширение ЕС
Зеленский выступил за то, чтобы в ЕС вошли Украина, Грузия и Молдова.
"Мы хотим, чтобы территория Евросоюза стала больше и из-за этого выбора территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше", – добавил политик.
Однако он уверен, что уменьшение территорий стран – временное явление. По словам Зеленского, доказательством того, что странам есть место в европейском будущем, может стать предоставление им европейских перспектив.
Наконец президент поблагодарил лидеров ЕС за поддержку на пути вступления Украины в ЕС.
Что известно о визите Зеленского в Грузию
- В Грузии 19 июля проходит 17 Батумская международная конференция.
- Кроме Зеленского, в ней принимают участие президенты Грузии Саломе Зурабишвили, Республики Молдова Майя Санду и Европейского совета Шарль Мишель.
- Также целью визита Зеленского является старт формата "ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.
- В знак солидарности Зеленский поехал на линию соприкосновения между Грузией и ее оккупированной территорией Абхазии.