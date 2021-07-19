Владимир Зеленский отправился туда вместе с украинской делегацией. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Зеленский посетит линию соприкосновения с оккупированной Абхазией

Дмитрий Кулеба заявил, что важна безопасность государства.

Прямо сейчас (речь идет ориентировочно о 11 часах 19 июля – 24 канал), сразу после приземления в Батуми, украинская делегация во главе с президентом едет на линию соприкосновения между Грузией и оккупированной территорией Абхазии,

– рассказал Кулеба.

Он также отметил, что "это знак солидарности Украины с Грузией в борьбе с внешней российской агрессией".

Также Владимир Зеленский примет участие в Батумской конференции. Кроме того, целью визита Зеленского является начало деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.

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