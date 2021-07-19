Володимир Зеленський відправився туди разом з українською делегацією. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Зеленський відвідає лінію зіткнення з окупованою Абхазією

Дмитро Кулеба заявив, що важливою є безпека держави.

Прямо зараз (мовиться орієнтовно про 11 годину 19 липня – 24 канал), одразу після приземлення в Батумі, українська делегація на чолі з президентом їде на лінію дотику між Грузією та окупованою територією Абхазії,

– розповів Кулеба.

Він також зазначив, що "це знак солідарності України з Грузією у боротьбі із зовнішньою російською агресією".

Також Володимир Зеленський візьме участь у Батумській конференції. Окрім того, метою візиту Зеленського є започаткування діяльності формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.

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