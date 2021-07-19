Україна робить все, щоб стати членом ЄС. Про це Зеленський заявив під час міжнародної пресконференції у Батумі.
До теми Зеленський поїхав на лінію зіткнення між Грузією та окупованою Абхазією: мета візиту
На жаль, триваюча агресія РФ, гібридні атаки, окупація, спрямовані на те, щоб гальмувати наш рух до цієї інтеграції,
– сказав президент.
Розширення ЄС
Зеленський виступив за те, аби до ЄС увійшли Україна, Грузія та Молдова.
"Ми хочемо, щоб територія Євросоюзу стала більше і через цей вибір території трьох наших країн, на жаль, стали менше", – додав політик.
Проте він впевнений, що зменшення територій країн – тимчасове явище. За словами Зеленського, доказом того, що країнам є місце в європейському майбутньому, може стати надання їм європейських перспектив.
Насамкінець президент подякував лідерам ЄС за підтримку на шляху вступу України до ЄС.
Що відомо про візит Зеленського до Грузії
- У Грузії 19 липня відбувається 17 Батумська міжнародна конференція.
- Крім Зеленського, у ній беруть участь президенти Грузії Саломе Зурабішвілі, Республіки Молдова Майя Санду і Європейської ради Шарль Мішель.
- Також метою візиту Зеленського є старт формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.
- У знак солідарності Зеленський поїхав на лінію зіткнення між Грузією та її окупованою територією Абхазії.