Профессор Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман рассказал 24 Каналу, что завершить войну с Россией будет сложно, ведь там мощная военная сила. Он добавил, что страна-агрессор в начале вторжения допустила элементарные ошибки, потому что вела себя очень высокомерно.

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Ошибки России

Лоуренс Фридман высказал мнение, что в начале полномасштабного вторжения в Украину, Россия была слишком уверена в своей победе, поэтому плохо спланировала свои действия.

Многие считали, что Россия имеет значительные преимущества, но она ими не смогла воспользоваться. Тогда ожидали, что российские войска смогут захватить больше территорий, учитывая трудности, с которыми столкнулась Украина по боеприпасам, противовоздушной обороны и живой силы,

– сказал он.

По мнению профессора, Россия, осуществляя наступление на Украину, не только растянула украинские силы, но и свои, поэтому не достигла значительного прогресса.

Вследствие этого россиянам, во-первых, очень трудно вести войну, поэтому они вкладывают много ресурсов, чтобы достичь хоть каких-то небольших результатов. Во-вторых, российские силы в Крыму очень уязвимы, что является значительной проблемой для Путина. В-третьих, оккупантам сложно постоянно поддерживать темп этой войны.

Очевидно, что Украина также сталкивается с трудностями, но она борется за свою страну, а Россия нет. Противник понимает тщетность своих усилий,

– заметил Лоуренс Фридман.

Он предположил, что Россия так или иначе придет к осознанию того, что все потери и международная изоляция, из-за агрессии против Украины, не стоят того, чтобы продолжать войну.

В то же время невозможно предсказать, когда в Кремле это поймут. Несмотря на все преимущества, Россия пока не смогла показать, что может одержать решающую победу на поле боя,

– подчеркнул профессор.

Готова ли Россия к переговорам