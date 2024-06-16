Професор Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман розповів 24 Каналу, що завершити війну із Росією буде складно, адже там потужна військова сила. Він додав, що країна-агресорка на початку вторгнення припустилась елементарних помилок, бо поводилась дуже зарозуміло.

Дивіться також Розвідка Британії: Росія використовує підвищення податків на війну проти України

Помилки Росії

Лоуренс Фрідман висловив думку, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія була надто впевнена у своїй перемозі, тому погано спланувала свої дії.

Багато хто вважав, що Росія має значні переваги, але вона ними не змогла скористатись. Тоді очікували, що російські війська зможуть захопити більше територій, враховуючи труднощі, з якими зіткнулась Україна щодо боєприпасів, протиповітряної оборони та живої сили,

– сказав він.

На думку професора, Росія, здійснюючи наступ на Україну, не лише розтягнула українські сили, але й свої, тому не досягла значного прогресу.

Внаслідок цього росіянам, по-перше, дуже важко вести війну, тому вони вкладають багато ресурсів, щоб досягти хоч якихось невеликих результатів. По-друге, російські сили у Криму дуже вразливі, що є значною проблемою для Путіна. По-третє, окупантам складно постійно підтримувати темп цієї війни.

Очевидно, що Україна також постає перед труднощами, але вона бореться за свою країну, а Росія ні. Противник розуміє марність своїх зусиль,

– зауважив Лоуренс Фрідман.

Він припустив, що Росія так чи інакше дійде до усвідомлення того, що всі втрати та міжнародна ізоляція, через агресію проти України, не варті того, аби продовжувати війну.

Водночас неможливо передбачити, коли у Кремлі це зрозуміють. Попри всі переваги, Росія поки не змогла показати, що може здобути вирішальну перемогу на полі бою,

– підкреслив професор.

Чи готова Росія до перемовин