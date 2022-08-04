Агрессивное поведение Китая может сблизить Индию с США, – эксперт

Война, начатая россией против Украины, "развязала руки" другим мировым диктаторам. Следовательно, Китай в очередной раз провоцирует Тайвань, а также Северную Корею, которая пытается получить бонусы. Однако агрессивное поведение Китая в отношении Тайваня так или иначе поможет США в сближении с Индией.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он также отметил, что вряд ли Индия будет действовать совместно с западными странами, но некоторые изменения в отношениях все же произойдут.

К теме Экспорт российской нефти в Китай и Индию упал на 30%

"Сейчас Индия будет более подвержена действиям в одном фарватере с западными странами. Вряд ли Индия будет сильно помогать, это вряд ли возможно", – говорит Александр Краев.

Скорее всего, в дальнейшем мы будем видеть увеличение военного присутствия США вокруг Тайваня, а Китай в дальнейшем будет провоцировать остров.

– отмечает аналитик.

Как будут развиваться события в районе Индийского океана, пока неизвестно. Но, по мнению Краева, именно здесь будет самая интересная часть этого нового противостояния.

Подробнее о геополитических противостояниях в мире: смотрите видео

Индия в июне закупила рекордные объемы нефти из россии

Стоит добавить, что это примерно пятая часть от общего объема импорта Индии, которая является потребителем нефти в мире с топ-3. Собрания.

Дело в том, что некоторые западные компании и страны отказались сотрудничать с Москвой в этом секторе. Главная причина такого шага – полномасштабное вторжение россии в Украину. В июне 2022 года Индия импортировала 4,8 миллиона баррелей нефти:

Это на 3,8% меньше объема, приобретенного в мае%

объема, приобретенного в мае% Но в то же время почти на 23% больше , чем годом ранее;

, чем годом ранее; В 2021 году импорт нефти был на низком уровне, поскольку спрос был под ударом второй мощной волны коронавируса в стране.

В целом импорт российской нефти в Индию в июне вырос на 15,5% по сравнению с маем.