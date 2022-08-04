Агрессивное поведение Китая может сблизить Индию с США, – эксперт
Война, начатая россией против Украины, "развязала руки" другим мировым диктаторам. Следовательно, Китай в очередной раз провоцирует Тайвань, а также Северную Корею, которая пытается получить бонусы. Однако агрессивное поведение Китая в отношении Тайваня так или иначе поможет США в сближении с Индией.
Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он также отметил, что вряд ли Индия будет действовать совместно с западными странами, но некоторые изменения в отношениях все же произойдут.
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"Сейчас Индия будет более подвержена действиям в одном фарватере с западными странами. Вряд ли Индия будет сильно помогать, это вряд ли возможно", – говорит Александр Краев.
Скорее всего, в дальнейшем мы будем видеть увеличение военного присутствия США вокруг Тайваня, а Китай в дальнейшем будет провоцировать остров.
– отмечает аналитик.
Как будут развиваться события в районе Индийского океана, пока неизвестно. Но, по мнению Краева, именно здесь будет самая интересная часть этого нового противостояния.
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Индия в июне закупила рекордные объемы нефти из россии
Стоит добавить, что это примерно пятая часть от общего объема импорта Индии, которая является потребителем нефти в мире с топ-3. Собрания.
Дело в том, что некоторые западные компании и страны отказались сотрудничать с Москвой в этом секторе. Главная причина такого шага – полномасштабное вторжение россии в Украину. В июне 2022 года Индия импортировала 4,8 миллиона баррелей нефти:
- Это на 3,8% меньше объема, приобретенного в мае%
- Но в то же время почти на 23% больше, чем годом ранее;
- В 2021 году импорт нефти был на низком уровне, поскольку спрос был под ударом второй мощной волны коронавируса в стране.
В целом импорт российской нефти в Индию в июне вырос на 15,5% по сравнению с маем.