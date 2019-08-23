Агрессивную политику Москвы и военное сотрудничество обсудили генштабы Украины и Польши

Во время встречи начальников генеральных штабов Вооруженных сил Украины и Польши Руслана Хомчака и Раймунда Анджейчака обсудили состояние и перспективы развития украинско-польского сотрудничества.

Приграничная встреча начальников генштабов Вооруженных сил Украины и Войска Польского традиционно происходит во Львове – в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Об этом сообщили на странице Сухопутных войск в Facebook.

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Война с Россией

Во время встречи Хомчак отметил, что Россия продолжает воевать против украинского народа и постоянно имеет рычаг влияния на Украину путем ведения боевых действий на Донбассе.

Ключевая цель агрессивной политики Москвы – установление контроля над всей Украиной и приостановка ее движения к членству в НАТО,

– отметил руководитель штаба ВСУ.



Руслан Хомчак – руководитель генштаба ВСУ

Напомним, что командующим Десантно-штурмовых войск Украины 21 августа стал Евгений Мойсюк.

Военное сотрудничество Украины и Польши

Во время официальных переговоров между делегациями обсуждали актуальные вопросы изменений в системах управления ВС Украины и Республики Польша, состояние и перспективы развития украинско-польского сотрудничества.

В основном говорилось о том, что ВСУ используют успешный опыт интеграции Войска Польского в НАТО (Польша в НАТО уже более 20 лет). Польская же сторона хотела бы использовать опыт ВСУ, полученный во время отражения агрессии РФ на Донбассе.

Также в 2019 году состоится совместное участие военнослужащих Украины и Польши в командно-штабном учении с привлечением войск "Репид Трайдент – 2019" и в многонациональных учениях "Кленовая арка – 2019" (все – осенью).



Раймунд Анджейчак – начальник генштаба Войска Польского

Стратегическая роль Украины

"Украина играет ключевую роль в регионе. Для нас чрезвычайно важным было понять, что на самом деле происходит в Украине, услышать украинскую сторону и осознать, что необходимо сделать, чтобы Украина успешно развивалась в военной сфере", – отметил начальник генштаба войск Польши.

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Также Анджейчак отметил, что "Польша как сосед Украины не может быть в стороне от украинских проблем с агрессивным соседом – Российской Федерацией".

Наш долг – общаться и сотрудничать друг с другом, чтобы безопасность всех украинцев и поляков была гарантирована на самом высоком уровне,

– подытожил Анджейчак.

"Самое главное, что сегодня господин генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак подтвердил, что он полностью способствовать нашему движению в Европу и интеграции в НАТО через обмен опытом, экспертную совещательную помощь и совместные стажировки", – отметил Хомчак.