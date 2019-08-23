Агресивну політику Москви та військову співпрацю обговорили генштаби України та Польщі

Під час зустрічі начальників генеральних штабів Збройних сил України та Польщі Руслана Хомчака та Раймунда Анджейчака обговорили стан і перспективи розвитку українсько-польської співпраці.

Прикордонна зустріч начальників генштабів Збройних сил України та Війська Польського традиційно відбувається у Львові – в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ у Facebook.

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Війна з Росією

Під час зустрічі Хомчак наголосив, що Росія продовжує воювати проти українського народу і постійно мати важіль впливу на Україну шляхом ведення бойових дій на Донбасі.

Ключова мета агресивної політики Москви – встановлення контролю над усією Україною та зупинення її руху до членства в НАТО,

– зазначив керівник штабу ЗСУ.



Руслан Хомчак – керівник генштабу ЗСУ

Нагадаємо, до слова, що командувачем Десантно-штурмових військ України 21 серпня став Євген Мойсюк.

Військова співпраця України та Польщі

Під час офіційних переговорів між делегаціями обговорювали актуальні питання змін у системах управління ЗС України та Республіки Польща, стан і перспективи розвитку українсько-польської співпраці.

Головно мовилося про те, що ЗСУ використовують успішний досвід інтеграції Війська Польського до НАТО (Польща у НАТО уже понад 20 років). Польська ж сторона хотіла б використовувати досвід ЗСУ, отриманий під час відбиття агресії РФ на Донбасі.

Також у 2019 році відбудеться спільна участь військовослужбовців України та Польщі в командно-штабному навчанні із залученням військ "Репід Трайдент – 2019" і у багатонаціональних навчаннях "Кленова арка – 2019" (усе – восени).



Раймунд Анджейчак – начальник генштабу Війська Польського

Стратегічна роль України

"Україна відіграє ключову роль у регіоні. Для нас надзвичайно важливим було зрозуміти, що насправді відбувається в Україні, почути українську сторону та усвідомити, що необхідно зробити, щоб Україна успішно розвивалася у військовій сфері", – зазначив начальник генштабу військ Польщі.

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Також Анджейчак зазначив, що "Польща як сусідка України не може бути осторонь українських проблем з агресивним сусідом – Російською Федерацією".

Наш обов’язок – спілкуватися та співпрацювати одне з одним, щоб безпека всіх українців та поляків була гарантована на найвищому рівні,

– підсумував Анджейчак.

"Найголовніше, що сьогодні пан генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак підтвердив, що він повністю сприятиме нашому руху в Європу та інтеграції в НАТО через обмін досвідом, експертну дорадчу допомогу та спільні стажування", – наголосив Хомчак.