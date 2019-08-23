10:17
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
      Вєсті Кремля
      21:45, 22 серпня
      Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж
      Вєсті.UA
      20:36, 22 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Агресивну політику Москви та військову співпрацю обговорили генштаби України та Польщі

      2
      Відбулася зустріч начальників штабів України та Польщі
      Відбулася зустріч начальників штабів України та Польщі / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Під час зустрічі начальників генеральних штабів Збройних сил України та Польщі Руслана Хомчака та Раймунда Анджейчака обговорили стан і перспективи розвитку українсько-польської співпраці.

      Прикордонна зустріч начальників генштабів Збройних сил України та Війська Польського традиційно відбувається у Львові – в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ у Facebook.

      Читайте також: На Донбасі посилилися обстріли з боку ворога, в ЗСУ є поранені

      Війна з Росією

      Під час зустрічі Хомчак наголосив, що Росія продовжує воювати проти українського народу і постійно мати важіль впливу на Україну шляхом ведення бойових дій на Донбасі.

      Ключова мета агресивної політики Москви – встановлення контролю над усією Україною та зупинення її руху до членства в НАТО, 
      – зазначив керівник штабу ЗСУ.

      Хомчак
      Руслан Хомчак – керівник генштабу ЗСУ

      Нагадаємо, до слова, що командувачем Десантно-штурмових військ України 21 серпня став Євген Мойсюк.

      Військова співпраця України та Польщі

      Під час офіційних переговорів між делегаціями обговорювали актуальні питання змін у системах управління ЗС України та Республіки Польща, стан і перспективи розвитку українсько-польської співпраці.

      Головно мовилося про те, що ЗСУ використовують успішний досвід інтеграції Війська Польського до НАТО (Польща у НАТО уже понад 20 років). Польська ж сторона хотіла б використовувати досвід ЗСУ, отриманий під час відбиття агресії РФ на Донбасі.

      Також у 2019 році відбудеться спільна участь військовослужбовців України та Польщі в командно-штабному навчанні із залученням військ "Репід Трайдент – 2019" і у багатонаціональних навчаннях "Кленова арка – 2019" (усе – восени).

      Польща
      Раймунд Анджейчак – начальник генштабу Війська Польського

      Стратегічна роль України 

      "Україна відіграє ключову роль у регіоні. Для нас надзвичайно важливим було зрозуміти, що насправді відбувається в Україні, почути українську сторону та усвідомити, що необхідно зробити, щоб Україна успішно розвивалася у військовій сфері", – зазначив начальник генштабу військ Польщі.

      Читайте також: Польщі сподобався "план США із залякування Росії", – Die Zeit

      Також Анджейчак зазначив, що "Польща як сусідка України не може бути осторонь українських проблем з агресивним сусідом – Російською Федерацією".

      Наш обов’язок – спілкуватися та співпрацювати одне з одним, щоб безпека всіх українців та поляків була гарантована на найвищому рівні,
      – підсумував Анджейчак.

      "Найголовніше, що сьогодні пан генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак підтвердив, що він повністю сприятиме нашому руху в Європу та інтеграції в НАТО через обмін досвідом, експертну дорадчу допомогу та спільні стажування", – наголосив Хомчак.

      blog_ava
      Головні новини 22 серпня: обмін полоненими з Росією "33 на 33", Богдан подав до суду на "Схеми"
      сьогодні
      3566
      Теги: Новини України Новини Польщі Збройні сили України Руслан Хомчак
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      сьогодні , 09:11 Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      Інна Жолобович 1417
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 08:45 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 1644
      Кремль напугало испытание ракеты в США, или Россия разбудила спящего гризли
      сьогодні , 08:40 Кремль напугало испытание ракеты в США, или Россия разбудила спящего гризли
      Злой Одессит 1904
      "Зоря" прикро поступилася "Еспаньйолу" в Лізі Європи: відео
      сьогодні , 08:22 "Зоря" прикро поступилася "Еспаньйолу" в Лізі Європи: відео
      2294
      Головні новини 22 серпня: обмін полоненими з Росією "33 на 33", Богдан подав до суду на "Схеми"
      сьогодні , 08:01 Головні новини 22 серпня: обмін полоненими з Росією "33 на 33", Богдан подав до суду на "Схеми"
      3564
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук