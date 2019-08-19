Польщі сподобався "план США із залякування Росії", – Die Zeit

Поява американських військ у Польщі позитивно вплине на безпеку в Європі.

Голова МЗС Польщі Яцек Чапутович підтримав "план США із залякування Росії", пише популярне німецьке видання Die Zeit. Йдеться про можливу передислокацію американських військ з Німеччини в Польщу.

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Росії доведеться двічі подумати перш, ніж застосовувати силу, – сказав міністр Чапутович в інтерв'ю Deutsche Presse Agentur. – Американські війська в Польщі відігравали б дуже важливу роль, адже вони залякували б Росію.

За словами голови польського зовнішньополітичного відомства, Польща серйозно занепокоєна питанням своєї безпеки.

"Ми повинні бути готовими до того, що Російська Федерація й надалі порушуватиме міжнародне право та проводитиме агресивну політику", – відзначає польський міністр.

Президент США Дональд Трамп пояснив свої наміри перенести американські війська з Німеччини в Польщу небажанням Берліну витрачати на оборону 2% ВВП, уточнює Die Zeit.

"Це дуже образливо! Платники податків у США продовжують платити 50-ти тисячам американських солдатів у Німеччині, а німці все одно витрачають прибутки з торгівлі на внутрішні потреби", – розкритикував, у свою чергу, уряд канцлера Ангели Меркель посол Сполучених Штатів у Берліні Річард Гренелл.



Посол Сполучених Штатів Америки у Берліні Річард Гренелл / Фото 1&1

Американці не вважають присутність військ США на території Німеччини "хорошою інвестицією", висловив упевненість міністр закордонних справ Польщі.

На думку американського суспільства, допомога в забезпеченні безпеки Німеччини недостатньо обґрунтована,

– пояснив голова польської дипломатії.

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