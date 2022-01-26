Агрессивные планы потерпят фиаско: что пугает Путина до истерики

Великобритания поставила Украине несколько тысяч современных легких противотанковых ракет для защиты в случае полномасштабной российской агрессии. Такие действия представляют собой четкий сигнал Кремля. Дальше на украинском.

Британія допомагає Україні

"Ми направили українським збройним силам тисячі легких протитанкових ракет. Українці – горда суверенна нація, і вони готові відстоювати кожну п'ядь своєї країни", – заявив заступник міністра оборони Сполученого Королівства Джеймс Хіпі.

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Такі оперативні дії Великої Британії є чітким політичним сигналом Кремлю, що вона підтримуватиме Україну перед російською агресією.

І сам характер озброєнь та політичні сигнали, що посилаються Москві, демонструють прагнення Сполученого Королівства утримати Росію від непоправних помилок по розв'язанню кровопролитної війни в Європі.



Велика Британія надіслала Україні зброю / Фото InformNapalm

Як інструмент стримування, 18 січня кілька військово-транспортних літаків Великої Британії доставили в Україну сучасні шведські комплекси переносних протитанкових керованих ракет NLAW.

Росіяни намагались прикинутись жертвами

Їх вважають одними з найкращих у світі у класі легкої переносної протитанкової зброї.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm під час моніторингу російського сегмента в інтернеті звернули увагу на цікаву деталь.

Протягом усього дня вівторка, 18 січня, російські ЗМІ та телеграм-канали, відстежуючи прибуття бортів до Києва через сервіс Flightradar24, створювали масу інформаційних маніпуляцій.

Вони нав'язували своїм читачам думку, нібито Велика Британія постачає зброю Україні для агресивних бойових дій проти Росії.

Зміщення акцентів та віддзеркалення – це типовий хід російської пропаганди, яка нав’язує внутрішній російській аудиторії спотворене сприйняття ситуації в Україні.

Своєю чергою, Росія представляє себе в ролі жертви, хоча й окупація українського Криму у 2014 році й подальша гібридна російська агресія на Донбасі свідчать, що саме Росія веде підлу та агресивну війну проти України.

Водночас Росія під приводом військових навчань та маневрів періодично стягує до кордонів України та прикордонних територій все більше типів наступальних озброєнь, союзники України постачають протитанкову зброю стримування.

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Згідно з сотнями OSINT-розслідувань InformNapalm, Росія з 2014 року в бойових діях проти України на Донбасі активно використовувала танки більше ніж 7 різних модифікацій, 5 з яких ніколи не перебували на озброєнні армії України.

Їх фіксація є прямим доказом прихованого постачання цих озброєнь.

Крім того, експерти зафіксували численні факти участі кадрових російських військовослужбовців, танкістів зі складу російських збройних сил на бойовій техніці їхніх підрозділів у боях на території України.

Деякі з них загинули, або отримали тяжкі поранення, коли їхні танки знищили з українських протитанкових систем.

Докази участі збройних сил Росії на Сході України: дивіться відео

Великобританія прагне стримати російську агресію

У такий спосіб рішення Великої Британії про постачання нової партії сучасних протитанкових комплексів Україні обумовлене виключно прагненням стримування чергового витка російської агресії.

Очевидно, таке рішення ухвалили на основі аналізу досвіду активних наступальних бойових дій, які Росія проводила на Сході України у 2014 – 2015 роках. Росія витрачає кошти на пропаганду, основною метою якої є спотворення реальності та фактів.



Росія витрачає кошти на пропаганду / Фото Getty Images

Кремль намагається переконати росіян та мешканців окупованих Росією українських територій в агресії України та НАТО, нагнітає істерію та паніку, сіє хаос для досягнення своїх військово-політичних цілей.

Істинними причинами істерії Путіна, ймовірно, є побоювання, що його агресивні плани та наміри захопити Україну зазнають фіаско.

Станом на грудень 2021 року більшість українців підтримують курс на вступ України до НАТО і щороку на тлі російської агресії це відсоткове співвідношення збільшується.

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Чого найбільше боїться Кремль

Українське суспільство та українська армія продовжують демонструвати високу мотивацію, готовність продовжувати опір та захищати свою територію від вторгнення.

Збройні сили України демонструють готовність дати відсіч / Фото Getty Images

Така мотивація заслуговує на повагу і підкріплюється політичною, економічною та військовою підтримкою багатьох демократичних країн світу.

Саме шлях України, яку підтримують багато країн світу і сприймається Кремлем як загроза.

Тому що успішна демократична та вільна Україна – це насамперед приклад і для громадян Росії, і для громадян Білорусі, що лише звільнившись від нашийника Кремля та скинувши свого диктатора, можна будувати вільну демократичну державу.