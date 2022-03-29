Агрессор должен быть отброшен не в 90-е годы, а в 19 век, – Шмыгаль о санкциях против России

Во вторник, 29 марта, правительство Украины впервые с начала войны провело открытое заседание. Глава Кабмина Денис Шмыгаль также упомянул о санкциях против России.

Шмыгаль подчеркнул, что те санкции, которые уже введены против России, носят беспрецедентный характер, информирует 24 канал.

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Санкции против России

Шмыгаль добавил, что Российская Федерация изолирована, но этого недостаточно. Он подчеркнул, что агрессор должен быть отброшен не в 90-е годы, а в 19 век.

Он этого заслуживает,

– добавил глава правительства.

По словам премьер-министра, они продолжат переговоры с партнерами по эмбарго на приобретение российской нефти, закрытие для государства-агрессора европейских портов и прекращение работы там всех западных компаний.

Заседание Кабмина от 29 марта: смотреть видео