Шмигаль наголосив, що ті санкції, які уже запровадили проти Росії, мають безпрецедентний характер, інформує 24 канал.
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Санкції проти Росії
Шмигаль додав, що Російська Федерація ізольована, але цього недостатньо. Він наголосив, що агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 століття.
Він на це заслуговує,
– додав глава уряду.
За словами прем'єр-міністра, вони продовжать переговори з партнерами щодо ембарго на придбання російську нафту, закриття для держави-агресора європейських портів та припинення роботи там всіх західних компаній.
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