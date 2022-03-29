Шмигаль наголосив, що ті санкції, які уже запровадили проти Росії, мають безпрецедентний характер, інформує 24 канал.

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Санкції проти Росії

Шмигаль додав, що Російська Федерація ізольована, але цього недостатньо. Він наголосив, що агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 століття.

Він на це заслуговує,

– додав глава уряду.

За словами прем'єр-міністра, вони продовжать переговори з партнерами щодо ембарго на придбання російську нафту, закриття для держави-агресора європейських портів та припинення роботи там всіх західних компаній.

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