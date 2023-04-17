На будущем "Рамштайне" ожидаем решения, которые будут видны на поле боя, – Зеленский в обращении

Владимир Зеленский записал новое обращение украинцам. Он рассказал о Ставке, событиях на фронте и на международной политической арене.

Владимир Зеленский рассказал, что день для него начался с заседания Ставки. На ней обсуждались многие вопросы. Главное из обращения президента за 17 апреля читайте на 24 Канале.

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Обращение Зеленского за 17 апреля

Как прошло заседание Ставки

17 апреля состоялось заседание Ставки, главной темой которой была ситуация на передовой. Командующие направлениями "Хортицы", "Таврии", "Одессы", "Севера" и Главком Залужный доложили об актуальной ситуации.

Отдельно на Ставке обсуждались поставки боеприпасов для наших воинов.

Сегодня было более подробно на этот счет: не только поставки, но и все то, что касается производства – и государством, и частными компаниями. Были доклады министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина, министра обороны Резникова, командующего Силами логистики Гуляка,

– сказал президент.

Он добавил, что в этот же день провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем по итогам его поездки в Канаду и США. Есть весомые результаты, в том числе что касается отношений с МВФ и другими международными институтами.

Обращение Зеленского за 17 апреля: смотрите видео

Подготовка к формату "Рамштайн"

Украина уже начала готовиться к очередной встрече в формате "Рамштайн", поэтому президент провел подготовительные совещания. По словам Зеленского, Киев ожидает от партнеров основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя.

Агрессор должен проиграть. И это наша общая ответственность с партнерами – выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу,

– подчеркнул глава государства.

Президент наградил еще 127 бойцов ВСУ

Владимир Зеленский 17 апреля подписал указ о награждении государственными наградами 127 бойцов ВСУ, 68 из которых – посмертно.

Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, дальнобойности или других качественных характеристик – каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время… Время, которое тратится, чтобы убедить и чтобы все-таки состоялись поставки необходимого оружия,

– добавил он.

Особенно он отметил воинов из 5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады – за активные и успешные штурмовые действия в Бахмуте, поблагодарил 214-й стрелковый батальон за мощные удары по врагу под Бахмутом и 92-ю отдельную механизированную бригаду за результат в Луганской области.

Также президент выделил бойцов 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-й отдельной артиллерийской бригады, десантников "Семьдесят девятки", воинов 74-го отдельного разведбата, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на Донецком направлении.

В то же время на Запорожье он отметил воинов 128-й отдельной штурмовой Закарпатской бригады, заметив, что они молодцы.

В Славянске закончилась поисково-спасательная операция

Президент сообщил, что 16 апреля в Славянске завершилась поисково-спасательная операция после удара российских террористов по жилым домам.

Я хочу отметить наших людей, которые вместе с коллегами на месте делали все возможное… Несмотря на угрозу повторных ударов, несмотря на все сложности, делали все возможное, чтобы спасти больше жизней,

– сказал он.

Также президент поблагодарил сержанта Ярослава Плецкого, старшего сержанта Виктора Гергеля, старшего лейтенанта Богдана Гаврилова и подполковника Михаила Загнитко. ГСЧС и всем, кто участвовал в этой операции.