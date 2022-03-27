Агрессор хочет окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону у Херсона

Министерство обороны России заявило, что переносит свои силы на восток Украины. После этого рашисты прибегают к двум главным задачам.

Об этом 27 марта сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, оккупанты будут пытаться усилить свое положение возле Мариуполя.

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"Хотят оцепить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону возле Херсона на юге, потому что эти вопросы связаны между собой. Если упадет оборона противника на юге, то его положение возле Мариуполя значительно ухудшится. Они это поняли, это делают и официально заявили", – сказал Арестович.

Вероятные последствия

По словам советника ОП, это дает нам надежду, что возле Чернигова, Киева, Сум и Харькова избавимся от врага, выбьем его. В то же время существует опасность потенциального осложнения вокруг Мариуполя и зоны ООС.

Военно-политическое руководство Украины понимает эту ситуацию хорошо и принимает соответствующие меры, но хочу сказать, что ближайшие неделя-две будут неравномерными,

– заявил Арестович.

Брифинг Арестовича: смотрите видео