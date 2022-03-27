Про це 27 березня сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, окупанти намагатимуться посилити своє становище біля Маріуполя.

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"Хочуть оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь і утримати оборону біля Херсону на півдні, тому що ці питання пов'язані між собою. Якщо впаде оборона противника на півдні, то його становище біля Маріуполя значно погіршиться. Вони це зрозуміли, це роблять й офіційно заявили", – сказав Арестович.

Ймовірні наслідки

За словами радника ОП, це дає нам надію, що біля Чернігова Києва, Сум та Харкова позбудемось ворога, виб'ємо його. Водночас є небезпека потенційного ускладнення довкола Маріуполя й зони ООС.

Військово-політичне керівництво України розуміє цю ситуацію добре й вживає відповідних заходів, але хочу сказати, що найближчі тиждень-два будуть нерівномірними,

– заявив Арестович.

Брифінг Арестовича: дивіться відео