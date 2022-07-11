Это серьезная новость, – Ткаченко о том, что Ахметов отдает свой медиа-бизнес

Ринат Ахметов 11 июля официально заявил о том, что выходит из медийного бизнеса из-за создания в Украине реестра олигархов. Его медиахолдинг "Медиа Группа Украина" отказывается от всех лицензий в пользу государства.

Неожиданное заявление бизнесмена прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона единых новостей. 24 канал передает детали.

Детальнее Ахметов объявил о выходе из медийного бизнеса

Заявление Ахметова – прецедент для Украины

Министр культуры удивлен решением Ахметова и отметил, что новость о выходе бизнесмена из медийного рынка его застала врасплох так же, как и всех остальных. Ткаченко отметил, что пока не может комментировать дальнейшую судьбу средств массовой информации "Медиа Группы Украины", поскольку не располагает достаточной информацией.

Я попытаюсь переговорить с представителями владельцев, с руководством медиагруппы. Единственное, что я могу сказать на данный момент, это серьезная новость, потому что "Медиа Группа Украина" является одной из четырех крупнейших частных медиагрупп Украины,

– добавил министр культуры и информационной политики.

Ткаченко объяснил, что решение Ахметова не может не отразиться на украинском медиарынке, который и так значительно "просел" в результате широкомасштабной войны россии против нашего государства. Чиновник подытожил, что ему необходимо узнать больше информации по этому кейсу, впрочем, даже само заявление бизнесмена – уже прецедент для Украины.

Контекст

Олигарх Ринат Ахметов объявил о выходе его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. По заявлению СМИ "Медиа Группы Украины" откажутся от всех своих лицензий в пользу государства. Речь идет о телеканалах, интернет-СМИ и печатных изданиях медиахолдинга, принадлежащего Ахметову.

В состав "Медиа Группа Украина" входят, в частности, такие телеканалы, как "Футбол", "НЛО TV", "Украина", "Украина24" и т.д.

К слову, свое решение один из самых богатых в Украине объяснил созданием реестра олигархов, хотя себя с этой категорией он категорически отказывается ассоциировать.

Бизнесмен также отметил, что война россии против Украины и короткие законодательно установленные сроки на продажу медиаактивов помешали его инвестиционной компании продать существующий медиабизнес на рыночных условиях.

Вас может заинтересовать – в Одессе задержан российский агент, разведывавший позиции ВСУ: смотрите видео