Ахтырка не сдастся, – мэр города сообщил о снарядах, которые попали в жилой массив

Сумщина остается одним из направлений активных боев против врага. Российские оккупанты ведут обстрел, но получают ВСУ сдерживают оккупантов.

Сегодня ночью российские оккупанты продолжали наступление на украинские территории. Благодаря храбрым действиям ВСУ и территориальной обороны врагу не удалось захватить ни одного города.

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Обстрелы Ахтырки

Один из снарядов оккупантов попал в жилой массив. Мэр Ахтырки Павел Кузьменко сообщил, что город ожидает дальнейшего наступления, но враг получит достойное сопротивление.

Ждем что-то неладное. Я понимаю, что Ахтырку не простят, но Ахтырка не сдастся!

– заверил он.

Украинским силам удалось отбить атаку на Киев, сдержать и уничтожить русский десант в Василькове, не дать врагу захватить Харьков и дать отпор оккупантам во всех направлениях, в которых они наступали.

Враг несет большие потери солдат и техники, многие военные вражеской армии сдаются в плен.

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