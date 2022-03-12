По Ахтырке ведут артобстрел из Тростянца: зеленых коридоров нет

Город Ахтырка на Сумщине до сих пор остается одним из наиболее огненных направлений. Там идет артобстрел оккупантов.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что враг проводит артобстрел Ахтырки. Поэтому невозможно провести эвакуацию.

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Ахтырка. Там сегодня эвакуация не производится. Зеленые коридоры не были подтверждены. В Ахтырке продолжается артобстрел,

– сказал он.

В то же время глава Тростянецкого общества Юрий Бова сообщил на странице в фейсбуке, что эвакуация из Тростянца должна состояться. Для этого из Недригайлова уже прибыли 2 школьных автобуса.

"В течение часа ждут желающих выехать из города возле 3 школы. В центр города россияне их не пропускают, потому что там снова бьют из Тростянца с площади 40 Армии по Ахтырке", – сказал Бова.

Он отметил, что выезд автобусов ориентировочно с 15.00 – 15.30. Есть около 50 мест.

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