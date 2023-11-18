В Антарктиде приземлился самый большой самолет за историю полетов на континент

Впервые в истории самолет Airbus A340 приземлился в Антарктиде. Это самый большой пассажирский лайнер, прилетавший на южный континент.

Авиалайнер норвежской авиакомпании Norse Atlantic Airways преследовал цель доставить на исследовательскую станцию Тролль в Антарктиде смену исследователей.

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Boeing 787-9 LN-FNC, приземлившийся на ледяную полосу Troll Airfield стал крупнейшим пассажирским авиалайнером в истории полетов на континент.

– говорится в статье.

Дело в том, что задачей компании было доставить в Антарктиду больше сотрудников, грузов с меньшим влиянием на окружающую среду. В Антарктиду полетел обычный самолет, который за день до специальной миссии перевозил туристов из Бангкока в Осло.

Самолет доставил исследовательскую миссию на континент / Фото Hot Water on Ice



Кроме людей, самолет перевез 12 тонн оборудования / Фото Hot Water on Ice

Как произошла посадка самолета

В Антарктиде Boeing 787-9 после посадки провел всего 4 часа – его разгрузили и подготовили к обратному рейсу в Норвегию с промежуточной посадкой в Кейптауне на дозаправку.

Импровизированный аэродром на льду рядом со станцией Тролль предварительно тщательно подготовили к приему самолета, и это удалось! Это доказывает, что посадка даже крупных авиалайнеров здесь безопасна.



Самолет сел прямо на лед / Фото Hot Water on Ice

Для этого с поверхности сначала убирают неровности, а затем создают шероховатости, чтобы между шасси и льдом возникло сцепление, и самолет не занесло во время торможения.