Целью мог быть аэродром "Балтимор": в СМИ раскрыли детали атаки дронов в Воронежской области

В среду, 25 декабря, дроны атаковали Воронежскую область. Целью атаки мог быть военный аэродром "Балтимор".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Под Воронежем могли атаковать военный аэродром

Как пишет телеграмм-канал ASTRA, во время атаки 25 декабря дроны, вероятно, направлялись в направлении военного аэродрома "Балтимор" в Воронежской области. В сети пишут, что над территорией аэропорта якобы были сбиты дроны, а обломки от них повредили гараж и крышу дома.

В частности, как пишут в сети, обломки беспилотника упали на гараж на улице Виноградной в Воронеже, в результате чего он сгорел. В селе Новогремячее сбитый беспилотник также повредил крышу жилого дома на улице Октябрьской Информация о пострадавших не поступала.

В то же время в минобороны России утром 25 декабря утверждали, что над Воронежской областью якобы сбили 23 БпЛА. В сети убеждены, что именно военный аэродром "Балтимор" был целью дроновой атаки.

Аэродром "Балтимор": смотрите на карте

Согласно открытым в сети данным, на аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии. На аэродроме базируются бомбардировщики Су-34, с которых Россия запускает УАБы и авиационные ракеты.