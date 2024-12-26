Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Під Воронежем могли атакувати військовий аеродром

Як пише телеграм-канал ASTRA, під час атаки 25 грудня дрони, ймовірно, прямували у напрямку військового аеродрому "Балтимор" у Воронезькій області. У мережі пишуть, що над територією летовища буцімто були збиті дрони, а уламки від них пошкодили гараж та дах будинку.

Зокрема, як пишуть у мережі, уламки безпілотника впали на гараж на вулиці Виноградній у Воронежі, внаслідок чого він згорів. У селі Новогрем'яче збитий безпілотник також пошкодив дах житлового будинку на вулиці Жовтневій Інформація про постраждалих не надходила.

Водночас у міноборони Росії зранку 25 грудня стверджували, що над Воронезькою областю буцімто збили 23 БпЛА. У мережі переконані, що саме війсковий аеродром "Балтимор" був ціллю дронової атаки.

Аеродром "Балтимор": дивіться на карті

Згідно з відкритими у мережі даними, на аеродромі "Балтимор" дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії. На летовищі базуються бомбардувальники Су-34, з яких Росія запускає КАБи та авіаційні ракети.