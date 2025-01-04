Россияне заявили об атаке дронов на аэродром "Балтимор" в Воронеже

Россияне заявили об атаке беспилотников на военный аэродром "Балтимор" в Воронеже 2 января. Согласно информации местных экстренных служб, по меньшей мере 5 дронов были якобы сбиты.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Повторная атака дронов на область состоялась в ночь на 4 января.

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Что известно об атаке на аэродром "Балтимор"

Российский военный аэродром "Балтимор" в Воронеже мог подвергнуться атаке беспилотников 2 января.

Согласно данным экстренных служб Воронежской области, на аэродром было направлено по меньшей мере пять дронов, которые якобы были сбиты.

Где расположен аэродром "Балтимор": смотрите на карте

По информации росСМИ, в ночь на 4 января Воронежская область снова оказалась под атакой дронов. В соцсетях писали о взрывах в регионе.

Губернатор области заявил, что в Воронеже и его пригороде якобы было ликвидировано по меньшей мере пять беспилотников. Также он сообщил, что несколько дронов якобы упали на территории жилых домов.

Добавим, что на аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47 бомбардировочный авиационный полк 105 смешанной авиационной дивизии. Основной тип самолетов, которые там расположены – Су-34.