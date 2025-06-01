Дроны вылетели из фур: россияне жалуются из-за атаки БпЛА на авиабазу "Белая"

Россияне жалуются из-за атаки на авиабазу "Белая" в Иркутской области. Очевидцы говорят о более 10 громких взрывах, а небо затянуто дымом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинские OSINT-сообщества и мониторинговые телеграмм-каналы.

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Что известно об атаке на Иркутскую область

Под массированной атакой беспилотников оказался аэродром "Белая" в Иркутской области России. Очевидцы жаловались на взрывы, а над авиабазой поднялся густой дым.

Момент после попадания в аэродром "Белая": смотрите видео

Очевидцы заявили, что прозвучало более 10 взрывов. По их словам, такого они еще не видели. Интересно, что аэродром "Белая" размещен более чем в 4500 километрах от границы с Украиной.

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Так называемый губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что атака дронов была на воинскую часть в поселке Среднее, первая в Сибири. Точное количество БпЛА россияне еще не подсчитали.

По словам Кобзева, беспилотники якобы выпустили из фуры и ее уже заблокировали.

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Всего 1 июня подверглись атаке 4 военных аэродрома России. Беспилотники ударили по аэродромам "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Ранее в СБУ указали, что дронами было поражено более 40 самолетов, в частности – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Операция получила название "Паутина".