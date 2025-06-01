Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українські OSINT-спільноти та моніторингові телеграм-канали.

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Що відомо про атаку на Іркутську область

Під масованою атакою безпілотників опинився аеродром "Белая" в Іркутській області Росії. Очевидці скаржилися на вибухи, а над авіабазою здійнявся густий дим.

Момент після влучання в аеродром "Белая": дивіться відео

Очевидці заявили, що пролунало понад 10 вибухів. За їхніми словами, такого вони ще не бачили. Цікаво, що аеродром "Белая" розміщений більш як за 4500 кілометрів від кордону з Україною.

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Так званий губернатор Іркутської області Ігор Кобзев заявив, що атака дронів була на військову частину у селищі Середнє, перша у Сибіру. Точну кількість БпЛА росіяни ще не підрахували.

За словами Кобзева, безпілотники нібито випустили з фури та її вже заблокували.

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Загалом 1 червня зазнали атаки 4 військові аеродроми Росії. Безпілотники вдарили по аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Раніше у СБУ вказали, що дронами було уражено понад 40 літаків, зокрема – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Операція отримала назву "Павутина".