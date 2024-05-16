По Бельбеку мог прилететь подарок Блинкена: военная сводка от Свитана

Аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму второй раз за непродолжительное время подвергся атаке. Вероятно, шума там наделал подарок, который Украине привез Блинкен.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала предположил, что по аэродрому Бельбек еще не раз будет нанесен удар.

Обратите внимание Удар по Бельбеку: где расположен аэродром в оккупированном Крыму

Что означает удар по Бельбеку

Полковник запаса отметил, что у Бельбека большое аэродромное поле, благодаря чему россияне могут там рассредоточиться. Поэтому они не выводят оттуда технику после ударов, пытаясь ее просто двигать по полю.

По его мнению, для ударов по Бельбеку, вероятно, используется комплексный подход, то есть применяют не менее 3 ракет, возможно 4. Сначала идет ракета постановщик помех ADM-160, забрасывая ложными целями экраны российских ЗРК, далее заходят 300-километровые ATACMS.

Он считает, что это могли быть ракеты в версии M39A1 с кассетной боевой частью или ракеты с фугасной частью M48 либо M57, которые нам также должны были передать. Вероятно, они и работают по аэродрому.

По словам военного эксперта, это мог быть подарок, который нам привез госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вот подарок Блинкена. Такой большой привет Путину и Си Цзиньпину, которые сейчас пересекаются,

– сказал Свитан.

Он добавил, что удары по аэродрому Бельбек – это работа по ПВО противника. То есть завоевание преимущества в воздухе перед ударами по серьезным военным объектам, включая Крымский мост. Когда же там будет зачищена ПВО оккупантов, либо зайдут ракеты на Крымский мост, либо подтянутся самолеты.

Может ли Украина бить по России оружием США

Свитан предполагает, что снятие ограничений со стороны американцев и предоставление нам возможности самим принимать решение, по чему бить, вероятно, уже состоялось. Блинкен просто это озвучил, сделав политическое заявление.

Конечно, американцы в этом смысле взвешивают каждое слово и просто так в воздух ими не бросаются,

– заявил полковник запаса.

Поэтому, подчеркнул он, можно сказать, что уже готово и выполнено решение о снятии ограничений по работе по российской территории не только американским, но и, вероятнее всего, натовским вооружением.

Атака на аэродром Бельбек: что известно