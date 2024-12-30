"Не видят, что происходит под носом": партизаны разведали аэродром ФСБ в республике Марий Эл

Появились кадры с военного аэродрома вблизи Данилово в республике Марий Эл. Партизаны разведали, какое количество авиации там размещено.

Аэродром принадлежит российскому ФСБ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

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Какая авиация размещена на аэродроме в Данилово

Агент "Атэш" провел разведку на этом военном аэродроме вблизи столицы республики Йошкар-Ола.

Ранее там базировался 681 истребительный авиаполк ПВО, а сейчас – авиагруппа ФСБ.

Сейчас на авиабазе размещены многоцелевые вертолеты Ми-8 и Ка-226, а также военно-транспортные самолеты Ан-72, Ан-26, Ил-76. Этой техникой россияне транспортируют грузы и личный состав.

На объекте действуют усиленные меры безопасности и секретности. Из-за дефицита квалифицированных кадров российские спецслужбы уже не видят, что происходит у них под самым носом. В то же время наши агенты успешно выполняют задачи и остаются незамеченными,

– добавили партизаны движения.

Какая ситуация на авиабазе ФСБ в республике Марий Эл / Фото "Атеш"

Напомним, что российские авиабазы продолжают быть целями "добрых" дронов. Так, 25 декабря была атакована Воронежская область. Там расположен военный аэродром "Балтимор". В тот день российское минобороны отчиталось о сбитии 23 БпЛА над регионом.