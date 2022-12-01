Россия готовится к новому массированному удару: аэродром "Энгельс-2" в состоянии повышенной готовности

На одном из главных российских военных аэродромов "Энгельс-2" под Саратовом – необычное движение. В частности, здесь авиация находится в боевой готовности. Скорее всего, оккупанты готовятся к новому массированному удару по Украине.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от компаний Maxar Technologies и Planet Labs, сделанные 28 ноября. На них видны почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. Также можно увидеть топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.

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Активность на "Энгельсе-2" очень высока

Как отмечают военные аналитики Арда Мевлютоглу и Конрад Музыка, наземный персонал на базе очень активен. Кроме того, на взлетной полосе припарковано множество крупных грузовых самолетов. Также можно увидеть тележки, которые используют для перевозки крылатых ракет X-55 или X-101.

Чрезвычайно большое количество бомбардировщиков на взлетно-посадочной полосе указывает на усиление боевых действий, если не на неминуемую крупномасштабную атаку,

– подчеркивает Мевлютоглу.



На базе "Энгельс-2" можно заметить не только много самолетов, но и активное движение / Фото: Maxar Technologies / European Space Imaging

Аналитики добавляют, что "Энгельс-2" – одна из важнейших баз ВВС России. Ведь здесь дислоцируются два полка стратегических бомбардировщиков, являющихся частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания.



На базе "Энгельс-2" можно заметить тяжелый транспортный самолет Ан-124 (слева) и транспортные самолеты Ил-76 / Фото Maxar Technologies / European Space Imaging

В феврале Россия разместила там дополнительные бомбардировщики в рамках подготовки к войне. С этого момента она использует базу для массированных ракетных по Украине. Россияне запускают ракеты вдали от украинской границы — вне досягаемости украинского ПВО. Так их труднее перехватить.



Общий вид аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом за 28 ноября / Фото Planet Labs PBC

Перед массированной атакой в октябре количество бомбардировщиков на "Энгельсе-2" выросло

Судя по спутниковым снимкам, 8 и 9 октября авиабаза была относительно безлюдной. Однако уже 10 числа можно было заметить многочисленные дополнительные бомбардировщики дальнего действия.



Как выросло количество самолетов аэродрома "Энгельс-2" – сравнение 8 и 10 октября Фото Maxar Technologies / European Space Imaging

10 октября Россия осуществила первую за последние полгода массированную атаку Украины. Тогда оккупанты запустили не менее 84 крылатых ракет.

Впоследствии глава Кремля Владимир Путин назвал это ответом на взрывы на Крымском мосту, в результате которых переправа стала непроходимой для техники.

В ГУР уже отреагировали на ситуацию на аэродроме "Энгельс"

Как подчеркнул представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, пока нет "чрезвычайного происшествия" в увеличении количества военной авиации на аэродроме "Энгельс". По его словам, туда вернулись несколько бомбардировщиков с авиационной базы "Дягилево".

Но мы контролируем, сколько носителей там находится, в каком они состоянии и какова их готовность к выполнению задач,

– заверил он.

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